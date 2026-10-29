Milan-Bologna 2-4, le pagelle di Gazzetta: "Gonçalo Ramos è un caso". Malissimo anche Musah

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LA PARTITA

Il Diavolo non riesce a trovare continuità in campionato: il Milan perde 4-2 a San Siro contro il Bologna giocando un secondo tempo davvero brutto e sotto ritmo. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: Cisse (M) 14', 27', Mbangula (B) 8', 62', 86', autogol Bartesaghi (M) 60'

Il Top per la Gazzetta: Alphadjo Cisse.

Il Flop per la Gazzetta: Gonçalo Ramos.

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti.

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