Il tabellino con formazioni, cambi, marcatori, ammoniti, espulsi della partita della 9^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 tra rossoneri e rossoblu
Milan-Bologna 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Tabellino Milan-Bologna 2-4Perde la prima partita stagionale il Milan di Rúben Amorim, che crolla in casa contro il Bologna di Raffaele Palladino: 2-4 il risultato finale. Ospiti avanti all'8' con Samuel Mbangula, poi raggiunti e superati da una doppietta (14' e 27') di uno scatenato Alphadjo Cisse. Nella ripresa, però, il Diavolo crolla, tra demeriti propri e sfortuna: prima, al 60', arriva il pari dei rossoblu con l'autogol di Davide Bartesaghi, quindi, al 62', è ancora Mbangula che riporta avanti la squadra felsinea. Lo stesso belga chiude, all'86', il match con il gol della sua tripletta. E sabato sera ci sarà il derby .... Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Bologna 2-4.
MILAN-BOLOGNA 2-4
Marcatori: 8', 62' e 86' Mbangula (B), 14' e 27' Cisse (M), 60' aut. Bartesaghi (B)
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (46' Modrić), De Winter, Pavlović, Estupiñán (58' Diawara); Musah, Jashari; Hutchinson (58' Pulisic), Cisse, Bartesaghi (63' Camarda); Ramos (87' Comotto). A disposizione: Torriani, Bouyer, F. Terracciano, M. Cissé, Vladimirov, Perera, Menon, Ossola, Vos. Allenatore: Amorim.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian (59' Vitík), Casale (79' Helland), Theate (70' Heggem); Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane (59' Miranda); Bernardeschi (59' Cambiaghi), Odgaard, Mbangula. A disposizione: Happonen, Pessina, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Dovbyk, Lo Monaco. Allenatore: Palladino.
Arbitro: Sacchi di Macerata.
Ammoniti: 76' Pobega (B), 84' Heggem (B)
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA