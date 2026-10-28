Tabellino Milan-Bologna 2-4

Perde la prima partita stagionale il, che crolla in casa contro ildiil risultato finale. Ospiti avanti all'con, poi raggiunti e superati da una doppietta () di uno scatenato. Nella ripresa, però, il Diavolo crolla, tra demeriti propri e sfortuna: prima, al, arriva il pari dei rossoblu con l'autogol di, quindi, al, è ancora Mbangula che riporta avanti la squadra felsinea. Lo stesso belga chiude, all', il match con il gol della sua. E sabato sera ci sarà il derby .... Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di

MILAN-BOLOGNA 2-4

Marcatori: 8', 62' e 86' Mbangula (B), 14' e 27' Cisse (M), 60' aut. Bartesaghi (B)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (46' Modrić), De Winter, Pavlović, Estupiñán (58' Diawara); Musah, Jashari; Hutchinson (58' Pulisic), Cisse, Bartesaghi (63' Camarda); Ramos (87' Comotto). A disposizione: Torriani, Bouyer, F. Terracciano, M. Cissé, Vladimirov, Perera, Menon, Ossola, Vos. Allenatore: Amorim.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian (59' Vitík), Casale (79' Helland), Theate (70' Heggem); Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane (59' Miranda); Bernardeschi (59' Cambiaghi), Odgaard, Mbangula. A disposizione: Happonen, Pessina, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Dovbyk, Lo Monaco. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Ammoniti: 76' Pobega (B), 84' Heggem (B)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.