Pioggia di infortuni: oggi esami per Tomori. Gila, Moreira e Rabiot recuperano? Gli aggiornamenti

Il Milan cade malamente contro il Bologna per 2-4: Ruben Amorim non riesce a vincere la terza partita di fila in Serie A, limitato anche dai tantissimi infortuni. Non erano disponibili il portiere Terracciano, i difensori Gabbia e Gila, i centrocampisti Rabiot e Loftus-Cheek e gli esterni Chukwueze, Saelemaekers e Moreira.

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Le ultime novità della Gazzetta dello Sport sui recuperi verso il derby

Se per Gabbia, Chukwueze, Saelemaekers e Loftus-Cheek non ci sono speranze di recuperi a stretto giro di posta, Amorim spera di recuperare Gila, Moreira e Rabiot per il derby contro l'Inter del 31 ottobre. Le ultime novità in merito arrivano da 'La Gazzetta dello Sport': concrete possibilità per il recupero di Gila e Moreira, mentre quello di Rabiot appare inverosimile.

Ricordiamo che i tre non hanno giocato contro l'Udinese e contro il Bologna per i seguenti problemi fisici:

Il difensore spagnolo è alle prese con un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra;

Il portoghese con un affaticamento al flessore sinistro;

Il mediano francese è ancora bloccato da un affaticamento al polpaccio destro.

Tegola Tomori ed esami strumentali: la situazione in difesa

Inoltre ci sarà da valutare l'infortunio muscolare subito ieri contro il Bologna da Fikayo Tomori: l'inglese si è fermato a fine primo tempo per un problema alla coscia destra. Previsti oggi gli esami per capire l'entità dell'infortunio.

L'importanza di Gila e Moreira: recuperare anche solo questi due elementi per il derby potrebbe essere chiave per Ruben Amorim, specialmente per il reparto esterni. Senza Tomori, Musah è stato posizionato nel ruolo di terzino destro, ma ha fatto fatica. Quel posto potrebbe riprenderlo Gila e sarebbe essenziale.

Alternative cortissime: stesso discorso più avanti con Moreira che sarebbe il jolly delle fasce che tanto sta mancando in queste partite ad Amorim. Anche dalla panchina, infatti, sono mancate le alternative per provare a cambiare qualcosa, con una rosa sempre più corta e falcidiata dai tantissimi infortuni muscolari di questo mese di ottobre.