Emergenza totale per Amorim in Serie A con 8 assenti. Il Corriere della Sera svela i dettagli dei recuperi di Rabiot e Gila verso la sfida con l'Inter

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora emergenza per Amorim | Video e screen Gazzetta.it

Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora emergenza per Amorim | Video

Il Milan questa sera affronterà il Bologna senza tanti giocatori infortunati: oltre ai calciatori che ne avranno di più (ovvero Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Loftus-Cheek), Amorim dovrà fare a meno di Gila, Moreira e Rabiot che hanno già saltato Udinese-Milan di domenica sera. La speranza dell'allenatore rossonero e dei tifosi è che possano recuperare tutti e tre per il derby contro l'Inter previsto per sabato 31 ottobre.

Arrivano importanti novità dal giornalista Carlos Passerini dal suo pezzo per "Il Corriere della Sera":

"Dopo troppi su e giù, il Diavolo va in cerca di continuità. Il netto successo di Udine ha restituito entusiasmo ed energie a un gruppo che deve però fare i conti con un’impressionante serie di infortuni: ben otto gli assenti stasera a San Siro contro il Bologna. La speranza di Amorim è recuperarne qualcuno almeno per il derby crocevia di sabato: Gila, Moreira e Rabiot sono alle prese con una corsa contro il tempo, filtra cauto ottimismo, si avrà qualche certezza in più solo domani".
Rabiot, Gila e Moreira recuperano per il derby? Passerini: "Filtra cauto ottimismo"

Il bollettino medico del Milan: le condizioni dei tre big

Sarebbe fondamentale per Ruben Amorim recuperare tutti e tre. Ricordiamo nel dettaglio gli infortuni che stanno condizionando le scelte del tecnico:
  • Adrien Rabiot: ha riportato un affaticamento al polpaccio destro.
  • Diego Moreira: ha accusato un affaticamento al flessore sinistro.
  • Mario Gila: deve fare i conti con un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra.

Le mosse tattiche di Amorim tra Bologna e Inter

Amorim ha cambiato tanto proprio per gli infortuni già contro l'Udinese: in difesa spazio a Tomori al posto dell'infortunato Gila. In mediana spazio per Jashari accanto a Modrić. Sulle fasce emergenza totale senza Moreira, con a destra Hutchinson. Contro il Bologna si dovrebbe puntare sempre sul modulo 4-4-1-1, cercando di gestire al meglio le forze rimaste in organico prima della delicatissima sfida contro i nerazzurri.

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