Rabiot, Gila e Moreira recuperano per il derby? Passerini: "Filtra cauto ottimismo"

Il Milan questa sera affronterà il Bologna senza tanti giocatori infortunati: oltre ai calciatori che ne avranno di più (ovvero Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Loftus-Cheek), Amorim dovrà fare a meno di Gila, Moreira e Rabiot che hanno già saltato Udinese-Milan di domenica sera. La speranza dell'allenatore rossonero e dei tifosi è che possano recuperare tutti e tre per il derby contro l'Inter previsto per sabato 31 ottobre.

Arrivano importanti novità dal giornalista Carlos Passerini dal suo pezzo per "Il Corriere della Sera":

"Dopo troppi su e giù, il Diavolo va in cerca di continuità. Il netto successo di Udine ha restituito entusiasmo ed energie a un gruppo che deve però fare i conti con un’impressionante serie di infortuni: ben otto gli assenti stasera a San Siro contro il Bologna. La speranza di Amorim è recuperarne qualcuno almeno per il derby crocevia di sabato: Gila, Moreira e Rabiot sono alle prese con una corsa contro il tempo, filtra cauto ottimismo, si avrà qualche certezza in più solo domani".

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Il bollettino medico del Milan: le condizioni dei tre big

Adrien Rabiot: ha riportato un affaticamento al polpaccio destro.

ha riportato un affaticamento al polpaccio destro. Diego Moreira: ha accusato un affaticamento al flessore sinistro.

ha accusato un affaticamento al flessore sinistro. Mario Gila: deve fare i conti con un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra.

Le mosse tattiche di Amorim tra Bologna e Inter

Sarebbe fondamentale per Ruben Amorim recuperare tutti e tre. Ricordiamo nel dettaglio gli infortuni che stanno condizionando le scelte del tecnico:Amorim ha cambiato tanto proprio per gli infortuni già contro l'Udinese: in difesa spazio a Tomori al posto dell'infortunato Gila. In mediana spazio per Jashari accanto a Modrić. Sulle fasce emergenza totale senza Moreira, con a destra Hutchinson. Contro il Bologna si dovrebbe puntare sempre sul, cercando di gestire al meglio le forze rimaste in organico prima della delicatissima sfida contro i nerazzurri.