Gonçalo Ramos: "Amorim mi ha detto che avremmo raggiunto grandi cose. Ora ricopro il mio ruolo"

Gonçalo Ramos è stato uno dei colpi più importanti del mercato estivo del Milan pagato più di 70 milioni di euro per strapparlo al PSG. L'attaccante portoghese è stato il protagonista di un'intervista alla testata portoghese Canal 11, al programma Soltinhos pelo Mundo. Ramos ha parlato del suo addio al PSG e del passaggio in rossonero:

"Ero intenzionato a lasciare il PSG già a gennaio, ma non era così facile e non era neanche l’opzione migliore per me, volevo solo andarmene. Il club però si è opposto, promettendo che mi avrebbe lasciato partire in estate. Così, durante il Mondiale, il Milan si è interessato a me: Ruben Amorim mi ha chiamato e mi ha fatto capire che mi voleva, io ero la sua scelta. Mi ha detto che insieme avremmo raggiunto grandi cose. L’ho ringraziato per la fiducia".

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Il retroscena di mercato e la svolta tattica con Amorim

"Ho chiesto un po' tra i miei compagni di squadra in nazionale, quelli che erano stati allenati da Amorim, e tutti mi hanno dato buoni riscontri. Una volta che ho firmato mi hanno detto che mi sarebbe piaciuto, e così è. Mi sto godendo tutto, la situazione è completamente diversa: gioco con la 9 e ricopro veramente il mio ruolo. Al PSG non giocavo nel mio ruolo, ora posso fare ciò in cui sono bravo".

Il rapporto nello spogliatoio e il legame con Luka Modric

"Abbiamo giocato contro la Croazia al Mondiale, in quel momento avevo già firmato. Ho chiesto a Modric se sarebbe rimasto, ma lì mi ha detto che ancora non sapeva. Andiamo molto d’accordo e nello spogliatoio abbiamo i posti vicini. È silenzioso, ma quando è il momento di scherzare partecipa attivamente".

Ramos ha parlato anche di come si trova in questo momento al Milan:E infine il rapporto con Luka Modric

Gonçalo Ramos è insostituibile per il gioco di Ruben Amorim tanto che non ha giocato titolare solo in due gare di Europa League contro il Salisburgo e contro il Bournemouth.