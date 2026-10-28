Tutto pronto allo stadio di 'San Siro' di Milano per Milan-Bologna, match valido per la 9^ giornata della Serie A 2026-2027. Si tratta del primo turno infrasettimanale della stagione, con il calcio d'inizio fissato alle ore 18:30. Una sfida cruciale per le zone alte della classifica, che vede i due tecnici Rúben Amorim e Raffaele Palladino costretti a ridisegnare le proprie squadre a causa di una pesantissima ondata di infortuni. Vediamo nel dettaglio le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida di stasera.

Le scelte di Rúben Amorim: emergenza Milan e tre novità dal 1'

In casa rossonera, il tecnico Rúben Amorim deve fare i conti con un'infermeria colma che limita drasticamente le rotazioni. Oltre al secondo portiere Pietro Terracciano, restano ai box i difensori Mario Gila e Matteo Gabbia, i centrocampisti Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek, e gli esterni offensivi Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze e Diego Moreira.

Rispetto all'undici che ha espugnato Udine per 2-0 nello scorso turno, si registrano tre variazioni significative nell'undici titolare: sulla fascia sinistra difensiva torna dal primo minuto Pervis Estupiñán, che rileva Sankhoun Diawara. In mediana, maglia da titolare per Yunus Musah al posto di Luka Modrić, mentre sulla trequarti si rivede Alphadjo Cisse dal 1', con Christian Pulisic che parte inizialmente dalla panchina.

Le scelte di Raffaele Palladino: attacco inedito per il Bologna

Situazione speculare sull'altra sponda per Raffaele Palladino. Il Bologna si presenta al Meazza privo dell'esterno basso Emil Holm e del fantasista Riccardo Orsolini, ma nelle ultime ore ha perso anche l'intero reparto centrale d'attacco: fuori sia il titolare Roberto Piccoli che la prima alternativa Jay Enem.

La novità principale nel tridente offensivo dei felsinei riguarda la maglia di centravanti, che sarà sulle spalle di Jens Odgaard: il danese ha vinto il ballottaggio della vigilia con Artem Dovbyk, che si siede così in panchina pronto a subentrare a gara in corso.

Milan-Bologna: le formazioni ufficiali

): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović, Estupiñán; Musah, Jashari; Hutchinson, Cisse, Bartesaghi; Ramos.: Torriani, Bouyer, F. Terracciano, M. Cissé, Diawara, Vladimirov, Perera, Comotto, Modrić, Menon, Ossola, Pulisic, Vos, Camarda.: Amorim.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula. A disposizione: Happonen, Pessina, Heggem, Helland, Miranda, Vitík, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco. Allenatore: Palladino.

I precedenti con l'arbitro Sacchi e dove vedere la gara in TV

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La direzione di gara è affidata al signordella sezione di Macerata. I precedenti statistici con il fischietto marchigiano parlano di un equilibrio totale per entrambe le formazioni. Nei 6 incroci passati con il Milan, il bilancio recita 3 vittorie e 3 sconfitte (l'ultimo precedente risale allo 0-4 esterno contro l'Udinese dell'11 aprile 2025). Sono invece 10 i precedenti con il Bologna, anche qui in perfetta parità: 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con l'ultimo incrocio datato 28 dicembre 2025 (1-1 contro il Sassuolo).La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma. Gli abbonati potranno assistere al match tramite smart tv o in streaming su smartphone, tablet, iPhone e iPad utilizzando l'applicazione ufficiale. In alternativa, potrete seguire la cronaca in tempo reale e la diretta testuale dettagliata di Milan-Bologna direttamente su

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