È quasi tutto pronto per Milan-Bologna, partita della 8^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma mercoledì sera alle ore 18:30. I due allenatori, Rúben Amorim e Raffaele Palladino, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida delicata per il cammino delle due squadre. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

QUI MILAN

Tante assenze per Amorim, che dovrebbe far giocare nuovamentecome terzino sinistro, conconfermato in un ruolo più avanzato sulla stessa fascia. Nuova titolarità anche per, che giocherà come terzino destro. A centrocampo dovrebbe riposare: al suo posto Jashari affiancato da. Fuori ancora, mentre in attacco spazio alla coppia

MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Ramos, Pulisic. All. Amorim

QUI BOLOGNA

Dopo la vittoria a Cagliari un'altra trasferta delicata per Palladino, che è sempre senza Orsolini, Piccoli, Enem e Holm. Alle spalle di Dovbyk dovrevvero esserci Bernardeschi e Cambiaghi. Nuova titolarità in vista per Darmian in difesa.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Enem. All. Palladino

Infortunati, squalificati e diffidati

: Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Mario Gila, Diego Moreira, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers, Pietro Terracciano, Ruben Loftus-Cheek (infortunati).

Bologna: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli, Jay Enem (infortunati)

L'arbitro di Milan-Bologna e i precedenti

Sarà il fischietto marchigianodella sezione di Macerata a dirigereIl direttore di gara classe 1984 sarà coadiuvato per l'occasione dagli assistenti di linea. Nel ruolo di quarto uomo agirà, mentre la cabina V.A.R. sarà affidata adcon il supporto diin qualità di A.V.A.R..

Nei 6 precedenti ufficiali in cui Sacchi ha diretto il Milan, si registra una parità assoluta con 3 vittorie rossonere e 3 sconfitte, senza che sia mai stato registrato un singolo pareggio. Nelle 10 gare dirette con i rossoblù, invece, lo score recita esattamente 3 vittorie , 4 pareggi e 3 sconfitte.

Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv e streaming

Il match di San Siro sarà trasmesso in diretta esclusiva su. Per seguire l'incontro in televisione basterà accedere all'applicazione ufficiale - previa l'attivazione di un abbonamento - direttamente dalla propria smart tv. L'emittente garantisce la visione dianche insu dispositivi mobili come smartphone e tablet, utilizzabili tramite la medesima app.