Mercoledì sera, alle ore 18:30, si disputerà a San Siro la sfida Milan-Bologna, valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027
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È quasi tutto pronto per Milan-Bologna, partita della 8^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma mercoledì sera alle ore 18:30. I due allenatori, Rúben Amorim e Raffaele Palladino, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida delicata per il cammino delle due squadre. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e ballottaggi
QUI MILANTante assenze per Amorim, che dovrebbe far giocare nuovamente Estupinan come terzino sinistro, con Bartesaghi confermato in un ruolo più avanzato sulla stessa fascia. Nuova titolarità anche per Hutchinson, che giocherà come terzino destro. A centrocampo dovrebbe riposare Luka Modric: al suo posto Jashari affiancato da Musah. Fuori ancora Rabiot, mentre in attacco spazio alla coppia Pulisic-Ramos.
MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Ramos, Pulisic. All. Amorim
QUI BOLOGNA
Dopo la vittoria a Cagliari un'altra trasferta delicata per Palladino, che è sempre senza Orsolini, Piccoli, Enem e Holm. Alle spalle di Dovbyk dovrevvero esserci Bernardeschi e Cambiaghi. Nuova titolarità in vista per Darmian in difesa.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Enem. All. Palladino
Infortunati, squalificati e diffidatiMilan: Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Mario Gila, Diego Moreira, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers, Pietro Terracciano, Ruben Loftus-Cheek (infortunati).
Bologna: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli, Jay Enem (infortunati)
L'arbitro di Milan-Bologna e i precedentiSarà il fischietto marchigiano Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Milan-Bologna. Il direttore di gara classe 1984 sarà coadiuvato per l'occasione dagli assistenti di linea Giovanni Baccini e Pietro Dei Giudici. Nel ruolo di quarto uomo agirà Andrea Colombo, mentre la cabina V.A.R. sarà affidata ad Antonio Giua con il supporto di Daniele Paterna in qualità di A.V.A.R..
Nei 6 precedenti ufficiali in cui Sacchi ha diretto il Milan, si registra una parità assoluta con 3 vittorie rossonere e 3 sconfitte, senza che sia mai stato registrato un singolo pareggio. Nelle 10 gare dirette con i rossoblù, invece, lo score recita esattamente 3 vittorie , 4 pareggi e 3 sconfitte.
Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv e streamingIl match di San Siro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire l'incontro in televisione basterà accedere all'applicazione ufficiale - previa l'attivazione di un abbonamento - direttamente dalla propria smart tv. L'emittente garantisce la visione di Milan-Bologna anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, utilizzabili tramite la medesima app.
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