Gerry Cardinale ha cambiato marcia e il suo coinvolgimento emotivo nel progetto Milan è sempre più evidente. Il rapporto tra il patron e i tifosi è partito con il piede sbagliato, ma lo strappo si sta pian piano ricucendo grazie al repulisti dello scorso 25 maggio. A confermare la trasformazione del proprietario sono state alcune dichiarazioni rilasciate a margine del derby contro l'Inter.

Cardinale: "Il Milan è diventato una questione personale"

"Ricordo che, circa vent'anni fa, George Steinbrenner mi disse: 'Non farti coinvolgere troppo emotivamente da tutto questo, non entrare nello spogliatoio, non fare quelle cose. Invece in questo caso mi sono fatto coinvolgere emotivamente, per me è diventata una questione personale".

Intervistato ai microfoni dell'emittente americana 'CBS Sports Golazo',ha spiegato com'è cambiata la sua visione delnegli ultimi tempi.

Parole che fanno bene al cuore, soprattutto dopo anni vissuti a distanza e sotto le accuse di menefreghismo da parte del popolo rossonero.

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È una questione di cuore, non di business