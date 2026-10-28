Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': il Milan guidato dal tecnico portoghese è ancora imbattuto dopo 8 giornate, con 5 vittorie e 3 pareggi

Matteo Chini
- Milano
Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora emergenza per Amorim | Video e screen Gazzetta.it

Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora emergenza per Amorim | Video

Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le parole di Amorim prima di Milan-Bologna

Sul derby: "Se non c'è il rischio di pensare già al derby di sabato? Per me la partita più importante è quella di stasera. Sono concentrato solo su oggi, poi vedremo chi sarà a disposizione per il derby, ma ora pensiamo solo al Bologna".

Su Cisse: "Voglio tutto da Alfa. Ha talento, qualità negli spazi, capacità di costruire e anche di rincorrere gli avversari".

Rúben Amorim (allenatore AC Milan), qui durante Milan-Atalanta 3-2 (Serie A 2026-2027)

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