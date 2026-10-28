Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le parole di Amorim prima di Milan-Bologna

"Se non c'è il rischio di pensare già al derby di sabato? Per me la partita più importante è quella di stasera. Sono concentrato solo su oggi, poi vedremo chi sarà a disposizione per il derby, ma ora pensiamo solo al Bologna".

Su Cisse: "Voglio tutto da Alfa. Ha talento, qualità negli spazi, capacità di costruire e anche di rincorrere gli avversari".