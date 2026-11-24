Il Milan vuole blindare Alphadjo Cisse. Il giovane attaccante rossonero continua a sorprendere a suon di gol e la società ha deciso di muoversi per riconoscere la sua crescita anche attraverso un nuovo contratto. Come riportato da TuttoMercatoWeb, la trattativa per il rinnovo procede positivamente e filtra fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo in tempi brevi.

La rete realizzata anche nella vittoria per 5-1 contro il Frosinone ha confermato il momento particolarmente positivo del classe 2006. Con l'ultima marcatura, Cisse è salito a quota 6 gol in Serie A e 9 complessivi in stagione. Numeri importanti per un giocatore che, fino alla scorsa estate, era conosciuto soprattutto dagli appassionati di calcio giovanile e di Serie B e che adesso si sta ritagliando uno spazio da protagonista con il Milan.

Cisse, il Milan spinge per il rinnovo: c'è fiducia

I contatti tra il club rossonero e il giocatore vanno avanti ormai da alcune settimane. Secondo quanto raccolto da TMW, le parti stanno discutendo soprattutto delle componenti del nuovo accordo, in particolare dei. La distanza emersa nelle precedenti fasi della trattativa sarebbe colmabile e l'intenzione comune è quella di raggiungere un'intesa nel prossimo periodo.

Il Milan, dunque, vuole accelerare per evitare di lasciare in sospeso una situazione considerata importante per il futuro del club. Cisse ha dimostrato di poter incidere con continuità e la società intende valorizzare il suo percorso con un adeguamento contrattuale.

Contratto fino al 2031 e aumento dell'ingaggio

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Cisse aveva firmato con il Milan nel febbraio 2026 un accordo di quattro anni e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2030. L'ipotesi attualmente sul tavolo prevede l'aggiunta di un'ulteriore stagione, portando il termine del contratto alLa novità più significativa riguarderebbe però l'aspetto economico. L'attaccante, che aveva concordato unda circa 800mila euro, dovrebbe beneficiare di un aumento importante, fino ad arrivare ad almenodi euro all'anno. Restano da sistemare i bonus, ma il clima tra le parti è positivo.

Il Milan vuole quindi puntare su Cisse anche nel lungo periodo. Le sue prestazioni hanno accelerato i tempi di una trattativa che potrebbe concludersi a breve, con l'obiettivo di assicurarsi la permanenza di uno dei giovani più interessanti emersi in questa stagione.