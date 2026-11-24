Il Milan può puntare allo Scudetto già in questa stagione. È questa la visione di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, che secondo l'analisi di Alessandro Vocalelli pubblicata dalla Gazzetta dello Sport non intende nascondere le proprie ambizioni. Un atteggiamento diverso rispetto a quello abitualmente mostrato da molti Presidenti, spesso più prudenti quando si parla di obiettivi e investimenti. Cardinale, invece, sembra avere le idee chiare: vuole costruire una squadra in grado di competere per il traguardo più importante e non esclude la possibilità di intervenire sul calciomercato invernale per darle un'ulteriore spinta.

Cardinale crede nello Scudetto: cinque motivi per avere fiducia

La fiducia del proprietario rossonero si scontra, almeno per il momento, con una certa prudenza esterna. Nel dibattito sulle possibili candidate al titolo vengono citate soprattutto Inter, Lazio, Roma e Como, mentre il Milan non sembra ricevere lo stesso credito. Eppure, secondo Vocalelli, ci sono diversi elementi che invitano a non sottovalutare la squadra di

Il primo riguarda la classifica: nonostante alcuni alti e bassi, il Milan si trova a cinque punti dalla vetta e a due lunghezze dall'Inter, già battuta nel primo confronto diretto. C'è poi il fattore tempo. Il percorso rossonero è ancora all'inizio e, rispetto ad altre concorrenti, la squadra ha avuto meno tempo per trovare una stabilità definitiva.

Un altro aspetto riguarda gli infortuni, che hanno privato Amorim di alcuni riferimenti importanti nei vari reparti. Le assenze di Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze hanno costretto il tecnico a modificare più volte le proprie soluzioni, sia in difesa sia a centrocampo e in attacco. A questo si aggiungono le difficoltà incontrate da alcuni giocatori, come Gonçalo Ramos, dai quali ci si aspetta un contributo maggiore. La convinzione è che il loro rendimento possa crescere con il passare delle settimane.

Gennaio può cambiare le ambizioni del Milan

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Ilinvernale rappresenta uno dei passaggi più importanti nella visione di Cardinale. La Gazzetta dello Sport sottolinea come, in concomitanza con il giro di boa del campionato, possa farsi sentire l'effetto del proprietario rossonero, con la possibilità di mettere a disposizione di Amorim acquisti di alto livello.C'è anche un elemento legato al calendario che potrebbe favorire il Milan nella seconda parte della stagione. Se i rossoneri riuscissero a mantenersi nelle posizioni di vertice fino alla fine del girone d'andata, nel ritorno avrebbero infatti la possibilità di disputare in casa gran parte degli scontri diretti: da quelli contro Lazio e Roma fino alle sfide con Juventus e Napoli. In trasferta rimarrebbero il derby e la partita contro il Como.

La prospettiva, dunque, è quella di un Milan che non vuole limitarsi a inseguire la qualificazione alla Champions League. Cardinale crede nella possibilità di competere per il titolo e gennaio potrebbe diventare un momento decisivo per rafforzare ulteriormente la squadra. Ambizione, determinazione e convinzione sono le parole che, secondo l'analisi della Gazzetta, descrivono meglio la visione del proprietario rossonero.