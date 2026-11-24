La Gazzetta dello Sport analizza la visione del proprietario rossonero: fiducia in Rúben Amorim, convinzione nel progetto e la prospettiva di rinforzi importanti
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Il Milan può puntare allo Scudetto già in questa stagione. È questa la visione di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, che secondo l'analisi di Alessandro Vocalelli pubblicata dalla Gazzetta dello Sport non intende nascondere le proprie ambizioni. Un atteggiamento diverso rispetto a quello abitualmente mostrato da molti Presidenti, spesso più prudenti quando si parla di obiettivi e investimenti. Cardinale, invece, sembra avere le idee chiare: vuole costruire una squadra in grado di competere per il traguardo più importante e non esclude la possibilità di intervenire sul calciomercato invernale per darle un'ulteriore spinta.
Cardinale crede nello Scudetto: cinque motivi per avere fiduciaLa fiducia del proprietario rossonero si scontra, almeno per il momento, con una certa prudenza esterna. Nel dibattito sulle possibili candidate al titolo vengono citate soprattutto Inter, Lazio, Roma e Como, mentre il Milan non sembra ricevere lo stesso credito. Eppure, secondo Vocalelli, ci sono diversi elementi che invitano a non sottovalutare la squadra di Rúben Amorim.
Il primo riguarda la classifica: nonostante alcuni alti e bassi, il Milan si trova a cinque punti dalla vetta e a due lunghezze dall'Inter, già battuta nel primo confronto diretto. C'è poi il fattore tempo. Il percorso rossonero è ancora all'inizio e, rispetto ad altre concorrenti, la squadra ha avuto meno tempo per trovare una stabilità definitiva.
Un altro aspetto riguarda gli infortuni, che hanno privato Amorim di alcuni riferimenti importanti nei vari reparti. Le assenze di Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze hanno costretto il tecnico a modificare più volte le proprie soluzioni, sia in difesa sia a centrocampo e in attacco. A questo si aggiungono le difficoltà incontrate da alcuni giocatori, come Gonçalo Ramos, dai quali ci si aspetta un contributo maggiore. La convinzione è che il loro rendimento possa crescere con il passare delle settimane.
Gennaio può cambiare le ambizioni del MilanIl mercato invernale rappresenta uno dei passaggi più importanti nella visione di Cardinale. La Gazzetta dello Sport sottolinea come, in concomitanza con il giro di boa del campionato, possa farsi sentire l'effetto del proprietario rossonero, con la possibilità di mettere a disposizione di Amorim acquisti di alto livello.
La prospettiva, dunque, è quella di un Milan che non vuole limitarsi a inseguire la qualificazione alla Champions League. Cardinale crede nella possibilità di competere per il titolo e gennaio potrebbe diventare un momento decisivo per rafforzare ulteriormente la squadra. Ambizione, determinazione e convinzione sono le parole che, secondo l'analisi della Gazzetta, descrivono meglio la visione del proprietario rossonero.
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