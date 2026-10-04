Milan, Pulisic e Rabiot imprescindibili: Cardinale li vuole blindare. Il piano svelato

Il Milan continua a lavorare anche per il futuro con voci di calciomercato che continuano a rincorrersi. Il club dovrà blindare due dei suoi big, ovvero Pulisic (in scadenza nel 2027 con opzione per il 2028) e Rabiot (in scadenza nel 2028 con opzione per il 2029). Queste le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto su 'YouTube':

"Gerry Cardinale è assolutamente focalizzato sui rinnovi di Pulisic e Rabiot, li vuole trattenere. Da qui fino alla fine dell'anno sono previsti contatti importanti per cercare di andare a dama per il prolungamento dei due contratti. Cardinale vuole prolungare i due accordi con adeguamenti di stipendio per dare un giusto premio ai due calciatori. Cardinale vuole accelerare e chiudere".

PianetaMilan ha spesso parlato del possibile rinnovo di Pulisic sottolineando come non ci siano ancora stati contatti tra le parti, ma la voglia del club resta quella di trattenere il numero 11 rossonero ben oltre la scadenza del suo attuale contratto. I prossimi mesi potrebbero essere quindi fondamentali per cercare di trovare l'accordo con i due calciatori.

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La gestione di Pulisic nel Milan di Amorim

Servirà gestire tutti a livello fisico, ma Pulisic è un titolare fisso di questo progetto per il presente e per il futuro.

L'importanza tattica di Rabiot a centrocampo

Con la libertà di potersi muovere per tutto il campo, può essere determinante anche in attacco, come contro il Lecce.

Pulisic ha giocato poco in questa stagione, semplicemente perché Amorim l'ha voluto gestire bene a livello fisico anche per il calendario di ottobre molto complesso e denso di appuntamenti per il Milan. Il numero 11 è stato comunque determinante sia contro il Lecce sia contro la Lazio dimostrando di essere un giocatore insostituibile in questo momento nell'attacco rossonero.Stesso discorso per Rabiot: da mediano il francese resta uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato con la sua abilità nella doppia fase.