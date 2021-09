Olivier Giroud

Giroud è la classica punta centrale , in grado di lavorare per la squadra e concretizzare il lavoro dei compagni. Mancino, forte fisicamente e abile di testa, risulta essere un attaccante completo, tanto da vincere in ben tre occasioni il titolo di capocannoniere :

Cresciuto nelle giovanili del Grenoble, sua prima squadra da professionista, veste poi le maglie di Istres e Tours. Dopo aver vinto la palma di miglior marcatore della Ligue 2, nel 2010 passa al Montpellier, in Ligue 1. Ci resta due stagioni, vincendo il campionato francese e diventando anche qui capocannoniere, con 21 gol all'attivo. Arriva quindi la chiamata dell'Arsenal, che nel 2012 lo acquista per 12 milioni di sterline. Nei Gunners passa sei anni, segando 73 reti in 180 partite e vincendo 3 Community Shield e 3 FA Cup. Ma i successi maggiori li raccoglie con la maglia del Chelsea, dal 2018 al 2021. I Blues per lui sborsano 18 milioni di euro. In questi tre anni non sempre gioca titolare, ma contribuisce in maniera determinante alla conquista dell'Europa League 2018-2019 e della Champions League 2020-2021, cui aggiunge un Community Shield.