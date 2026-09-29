Importanti e clamorose indiscrezioni rimbalzano direttamente dalla Francia in merito al futuro professionale di Olivier Giroud. Lo storico ex attaccante del Milan, oggi punto di forza del Lille sotto la guida tecnica di Davide Ancelotti, ha ufficialmente annunciato l'intenzione di ritirarsi dal calcio giocato al termine dell'attuale stagione sportiva. L'anticipazione shock è trapelata nelle scorse ore ed è legata a una lunga intervista che il centravanti transalpino ha rilasciato al popolare quotidiano sportivo francese L'Équipe, in edicola domani mercoledì 30 settembre, giorno in cui il bomber festeggerà il traguardo dei 40 anni.

I primi estratti dell'intervista esclusiva rivelano i dettagli di una tavola rotonda che Giroud ha condiviso con gli ex compagni e calciatori Robert Pirès, Christophe Jallet e Mathieu Debuchy. Rivolgendosi direttamente ai colleghi, l'eroe dello Scudetto rossonero del 2022 ha confessato a cuore aperto i propri piani per il futuro imminente: "Potremmo fare tante interviste per L'Équipe l'anno prossimo, con piacere, dato che molto probabilmente questa sarà la mia ultima stagione da giocatore. È per questo che mi sto godendo ogni istante". Una dichiarazione che sancisce l'imminente chiusura di una parabola sportiva semplicemente formidabile.

I numeri di una carriera leggendaria: i successi tra Arsenal e Chelsea

Il ritiro di Olivier Giroud segnerà la fine dell'epoca di uno dei centravanti più prolifici e vincenti del calcio moderno. I suoi numeri complessivi descrivono perfettamente l'impatto avuto nei vari campionati europei: 319 gol complessivi siglati in 836 partite disputate con le maglie dei club, a cui si aggiungono le 57 reti in 137 presenze con la Nazionale della Francia, statistica che lo colloca nell'Olimpo dei marcatori transalpini. In totale, la sua bacheca vanta ben 12 trofei ufficiali conquistati difendendo i colori di Montpellier, Arsenal, Chelsea, Milan e Los Angeles FC.

Il centravanti ha legato una porzione significativa del suo percorso professionistico ai Gunners. Con l'Arsenal ha vissuto sei stagioni e mezza d'alta scuola, collezionando 105 gol e 38 assist in 253 partite, sollevando 3 FA Cup e 3 Community Shield. Tuttavia, è con la maglia del Chelsea che Giroud ha raggiunto il tetto d'Europa, conquistando l'Europa League nel 2019 e la Champions League nel 2021, prima di sbarcare in Serie A per vestire la maglia del Diavolo.

L'epopea rossonera: l'uomo dello Scudetto di Stefano Pioli

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Nell'estate del 2021, il Milan si assicurò le prestazioni del francese per la modica cifra di un paio di milioni di euro. Arrivato a Milano inizialmente con lo status di vice di Zlatan Ibrahimović, Giroud ha saputo stravolgere le gerarchie complici i problemi fisici del fuoriclasse svedese, diventando un titolare inamovibile e il punto di riferimento offensivo nello scacchiere tattico di. Nel corso del suo triennio d'oro a San Siro (2021-2024), ha timbrato il cartellino per 49 volte e fornito 20 assist in 132 presenze.Il suo nome rimarrà per sempre scolpito nella memoria della tifoseria milanista grazie ai gol pesantissimi che hanno trascinato la squadra alla conquista del diciannovesimo Scudetto della storia rossonera. Come la doppietta nel derby del 5 febbraio 2022. Un rendimento d'élite che ha camminato di pari passo con la sua epopea in Nazionale, culminata con la vittoria del Mondiale di Russia 2018 da titolare fisso e il secondo posto a Qatar 2022. Dopo la parentesi negli Stati Uniti, Giroud ha scelto il Lille per l'ultimo ballo della sua carriera; i sostenitori del Milan continueranno a seguirlo con enorme affetto in questi ultimi mesi di campo, ricordando l'iconico coro che per tre anni ha fatto tremare la Curva Sud ogni volta che il bomber francese 'si girava' per gonfiare la rete.