I riflettori della Nations League 2026-2027 si accendono questa sera su una sfida ad altissima tensione emotiva e calcistica, che vedrà un gustoso incrocio a forti tinte rossonere. Alle ore 20:45, allo stadio 'Re Baldovino' di Bruxelles (una volta conosciuto come Heysel), andrà in scena Belgio-Francia, match valido per la seconda giornata del Gruppo 1 della Lega A. Dei 15 calciatori del Milan attualmente impegnati con le rispettive selezioni, ben quattro si ritroveranno stasera da avversari sul prestigioso rettangolo verde belga.

Il derby europeo di Bruxelles: van Bommel contro Zidane

Belgio-Francia rappresenta una sorta di vero e proprio 'derby europeo', al quale entrambe le superpotenze arrivano all'alba di un nuovo e atteso ciclo tecnico, guidate da due volti storici del calcio internazionale. Sulla panchina dei 'Diavoli Rossi' siede infatti l'ex centrocampista rossonero Mark van Bommel, mentre al comando dei 'Bleus' francesi c'è l'ex fuoriclasse Zinédine Zidane. Un duello in panchina che aggiunge ulteriore fascino a una sfida già storicamente accesissima.

Le scelte dei due Commissari Tecnici hanno inevitabilmente toccato da vicino lo spogliatoio di Via Aldo Rossi. Nelle fila del Belgio figurano il difensore Koni De Winter e l'esterno Diego Moreira, mentre è rimasto a Milanello Alexis Saelemaekers, escluso da van Bommel per questa prima sosta stagionale. Sul fronte opposto, Zidane si affida all'esperienza e alla leadership del portiere Mike Maignan e del centrocampista Adrien Rabiot.

Le probabili formazioni: Maignan e Rabiot dal 1', i belgi inseguono dalla panchina

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Secondo le ultime indiscrezioni e le probabili formazioni diffuse dai principali quotidiani sportivi oggi in edicola, i destini dei quattro milanisti saranno inizialmente differenti. In casa Belgio, sia De Winter sia Moreira dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. Il difensore ex Genoa era rimasto a guardare anche nel precedente successo per 2-0 contro l'Italia, mentre l'esterno offensivo era partito titolare prima di lasciare il posto nella ripresa a Dodi Lukébakio, autore del secondo gol belga.Discorso totalmente opposto per la Francia di Zidane, dove i due pilastri del Milan viaggiano spediti verso una maglia da titolare dal primo minuto. Sia Mike Maignan che Adrien Rabiot sono considerati insostituibili nello scacchiere dei transalpini, reduci dai 90 minuti interi disputati in Turchia nel match d'esordio del girone, vinto dai francesi per 1-0. I tifosi rossoneri seguiranno con enorme attenzione la sfida di Bruxelles, sperando che i propri gioielli tornino a Milanello sani e carichi per il campionato.