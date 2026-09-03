Il calciomercato estivo del Milan si è chiuso con un colpo di prospettiva. I rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Omari Hutchinson, giovane arrivato dal Nottingham Forest in prestito (4 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato attorno ai 40 milioni. Un investimento piuttosto importante per un esterno offensivo, dotato però di tantissima qualità e un grande dribbling. Ma chi è? Scopriamolo meglio.

Milan, chi è Hutchinson

Il giovane è nato a Redhill nell'ottobre del 2003.si forma nel vivaio dell'Arsenal, per poi passare alla corte del Chelsea, dove esordisce contro ilin prima squadra nel gennaio del 2023. La consacrazione, però, arriva nel 23-24 con la maglia dell'Ipswich Town: ben 10 gol e 5 assist e una storica promozione in Premier League.

Acquistato a titolo definitivo, il giovane segna la sua prima rete contro il Manchester United, gara di debutto di Rúben Amorim (attuale allenatore del Milan). La scorsa stagione alla corte del Nottingham Forrest, infine, lo ha visto maturare sempre di più, fino a farlo arrivare alla semifinale di Europa League.

La benedizione di Pelè

Ma ci sono tantissime curiosità legate al giovane. All'età di soli 12 anni, durante un torneo giovanile, Hutchinson venne notato da, che volle congratularsi di persona con lui per le qualità delle sue giocate messe in campo, ma non è tutto. Il giovane fu protagonista anche di un video, andato poi virale, con i F2 Freestylers.

Con il suo arrivo, Amorim trova un giocatore carico di imprevedibilità nell'uno contro uno, capace di spaccare le partite nel momento più opportuno regalando ai tifosi rossoneri numerose gioie.