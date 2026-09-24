La mattinata in casa Milan si apre sotto il segno della pianificazione strategica e dei grandi movimenti, sia sul rettangolo verde che dietro la scrivania. Il proprietario rossonero Gerry Cardinale e il tecnico Rúben Amorim sono attivamente al lavoro per gestire un presente densissimo di impegni e tracciare le linee guida del futuro del club. Tra la gestione dei Nazionali come Adrien Rabiot e Luka Modrić, e i grandi movimenti di calciomercato per la dirigenza e per la rosa, le notizie calde per il Diavolo non mancano. Ecco a voi le 'Top News' della mattina di oggi, giovedì 24 settembre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Nazionali Milan: il piano gestione per Modrić e il rinnovo blindato di Rabiot

Il primo grande tema della mattina riguarda i leader del centrocampo impegnati con le rispettive selezioni. Nonostante la carta d'identità,nei cruciali impegni di Nations League. Il Commissario Tecnico Slaven Bilić ha preparato un piano scientifico per gestire il suo minutaggio, e a Milanello si incrociano le dita: l'auspicio della dirigenza rossonera è che il 'Maestro' possa rifiatare il più possibile, evitando un sovraccarico in vista del tour de force di ottobre.

Discorso diverso per Adrien Rabiot, attualmente impegnato con la Francia. Il 'Duca' sta letteralmente dominando la scena in rossonero: in questa prima parte di stagione, il centrocampista viaggia a medie stratosferiche, andando a referto con un gol o un assist ogni 80 minuti disputati. Un punto fermo assoluto per il modulo di Amorim, tanto che Gerry Cardinale si è già mosso in prima persona: l'obiettivo di RedBird è blindare il francese proponendogli un rinnovo contrattuale a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2030.

Nuovo organigramma: Krösche in pole come Head of Football, le alternative

Le grandi manovre del Milan si spostano anche nei quadri dirigenziali. Cardinale: un 'Head of Football', ovvero un uomo di campo operativo nella quotidianità di Milanello per supportare Amorim nel rapporto con la squadra e per agire sul mercato. La primissima scelta per questo ruolo resta, manager di scuola tedesca in procinto di risolvere il proprio contratto con l'Eintracht Francoforte.

Le piste alternative monitorate da Via Aldo Rossi portano ai profili di José Boto (attualmente al Flamengo) e del giovane Devin Özek. Rimane invece sullo sfondo, come suggestione affascinante ma storicamente impraticabile, il nome di Piero Ausilio, che ha legato il suo nome all'altra sponda dei Navigli con quasi trent'anni di Inter.

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Sul fronte del mercato dei calciatori, la mattina di PianetaMilan accende i riflettori su due accesissimi derby d'Italia., talentuoso regista classe 2006 del Cagliari e pupillo di Fabio Pisacane, sul quale si registra però anche il forte interesse di Inter e Juventus, con il prezzo del cartellino stimato da Transfermarkt a quota 15 milioni di euro ma destinato a lievitare.I rossoneri e la Juventus sono, promettente portiere del Frosinone. Al momento, i bianconeri appaiono in vantaggio per tre motivi specifici: la dirigenza rossonera ha già blindato il proprio futuro tra i pali con Lorenzo Torriani, la Vecchia Signora vanta canali di favore e ottimi rapporti con il Frosinone, e non ultimo il fattore ambientale, data la forte fede bianconera della famiglia dell'estremo difensore ciociaro.