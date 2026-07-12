Galli approva Gila: "Perfetto per Amorim. Ecco perché". E su Cardinale ...

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Il Milan ha chiuso un grandissimo colpo per la sua difesa, ovvero Mario Gila, pagato circa 30 milioni di euro (bonus inclusi) alla Lazio. A parlare dello spagnolo ci pensa l'ex rossonero Filippo Galli.

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Filippo Galli promuove Mario Gila: l'analisi tattica

"Per me è un giocatore perfetto per l'idea di gioco di Amorim: è certamente un buon difensore dal punto di vista della fase di non possesso e sarà uno dei primi costruttori per l’impostazione da dietro. Ha anche capacità di andare a anticipare l'avversario, di rubare palla al rivale, ribaltando così velocemente il fronte dell'action".

Ecco le sue parole dalla sua intervista a Tuttosport:

Galli continua con il suo pensiero sul nuovo difensore del Milan e spiega perché è un acquisto ideale per i rossoneri:

"Uno così mancava nel reparto. Non voglio dire che Tomori non sia all’altezza della situazione, però l’inglese ha avuto parecchi alti e bassi. Gila è il giocatore perfetto perché possiede certe caratteristiche, poi la conoscenza del campionato italiano è importante, quando sei in una condition come quella del Milan devi avere qualche certezza anche negli acquisti. E Gila risponde a queste richieste".

Il futuro della difesa rossonera e l'ombra dell'addio di Tomori

"Deve essere moderno, capace non soltanto di distruggere le azioni avversarie, ma di interpretare le due fasi. La conoscenza del gioco credo sia fondamentale anche per un difensore. Inacio? Non lo conosco più di tanto, ma mi fiderei di Amorim".

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"Si, perché vuole vincere. Il Milan deve puntare a questo, da sempre, almeno quello che ho vissuto io, è stato questo. Probabilmente poi ha una concezione dello spettacolo un po' più americana, ma l’importante è che voglia vincere, che abbia detto chiaro e tondo che si prenderà le sue responsabilità".

Il Milan potrebbe non fermarsi con il solo Gila per il reparto difensivo: Tomori sembra ormai destinato a partire (occhio alla Premier League e anche alla Juventus) e anche a livello numerico, i rossoneri potrebbero aver bisogno di un altro giocatore, anche perché il Diavolo giocherà tre competizioni.Quali caratteristiche dovrebbe avere il nuovo difensore del Milan? Galli risponde così:In questo nuovo progetto del Milan, un ruolo centrale lo ha, che si è già fatto vedere e sentire molto di più in queste settimane rispetto agli scorsi quattro anni con i rossoneri. Ecco il parere di Galli in merito: