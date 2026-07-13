E' finalmente ufficiale: Slaven Bilić è diventato il nuovo CT della Croazia. Archiviata Zlatko Dalic, che ha lasciato la guida della nazionale al termine del mondiale dopo nove anni, la Federcalcio croata ha scelto di affidarsi a un carismatico ritorno per il futuro. Per Bilic e si tratta del secondo mandato alla guida della Nazionale, squadra che ha già allenato tra il 2006 e il 2012.

Milan, le parole di Bilic su Modric

Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo commissario tecnico non si è nascosto, delineando subito le priorità e affrontando il tema che tiene col fiato sospeso tutto un paese: il futuro di Luka Modrić con la maglia della nazionale.

Il primo pensiero di Bilic è andato inevitabilmente al capitano croato. Il tecnico ha voluto chiarire fin da subito che non ci saranno pressioni, ma solo rispetto profondo per l'uomo e la leggenda che è:

"Il mio primo passo è quello di creare una sede centrale che necessita ancora di qualche ritocco. Il secondo è parlare con i giocatori, soprattutto con Luka Modrić. Sappiamo tutti chi è Luka. La decisione spetta assolutamente a lui, tanto quanto rappresenta per il calcio, quanto per la nazionale. È molto più del miglior giocatore della nostra nazionale.

Successivamente, Bilic ha rivelato un retroscena legato al centrocampista del Milan, confermando che i contatti tra i due non si sono mai interrotti:

"Ho già parlato con lui un anno fa. Una delle prime cose che farò sarà parlare ancora con lui, e ovviamente mi piacerebbe che continuasse a giocare per la nazionale, ma in definitiva la decisione è sua"

La situazione con i rossoneri

Il futuro di, tuttavia, non tiene col fiato sospeso solo il popolo croato, ma accede anche i radar in Serie a. Come sappiamo, il Milan aspetta con grandissima attenzione una risposta definitiva da parte del fuoriclasse.

I rossoneri stanno spingendo sull'acceleratore per cercare di convincere Modric a rimanere per un'ulteriore stagione: Cardinale e Ruben Amorim si sono attivati in prima persona per parlare direttamente con il centrocampista, illustrando il nuovo progetto rossonero.