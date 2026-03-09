E pensare che non avrebbe neanche dovuto giocare. Si è guadagnato una maglia da titolare perché Davide Bartesaghi , titolare designato del ruolo di esterno sinistro del 3-5-2 di Massimiliano Allegri , si era fatto male la settimana scorsa a Cremona . Rientrato per un paio di allenamenti in gruppo, non è comunque sceso in campo. Il tecnico livornese ha voluto dare fiducia a Estupinan per quanto visto durante la settimana a Milanello ed è stato ripagato.

Arrivato al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal Brighton per 19 milioni di euro bonus inclusi per sostituire Theo Hernández, Estupinan - che in carriera ha indossato anche le maglie, tra le altre, di Almería, Mallorca, Osasuna e Villarreal in Spagna - ha parlato a fine partita. Ovviamente raggiante per quanto fatto. «Confermo, è il gol più importante della mia carriera. Abbiamo lavorato duro durante la settimana e questo è il risultato. Abbiamo provato a lungo anche questo movimento, Allegri mi ha detto di attaccare e ho trovato il momento giusto», ha rivelato Estupinan. Le cose belle, come vedete, non vengono mai per caso.