Derby Milan-Inter, il gol di Estupinan ‘dettato’ da Allegri: il retroscena svelato dall’ecuadoriano

Estupinan, la rivincita al momento giusto. Decide il derby e rivela: 'Allegri mi aveva detto ...'
Primo gol con il Milan per Pervis Estupinan, proprio in occasione del derby contro l'Inter, deciso dal laterale mancino ecuadoriano con una fucilata sotto la traversa di Yann Sommer. A fine match ha poi svelato un retroscena gustoso
Tra tutti i protagonisti attesi del derby di Milano numero 246, alla fine, è spuntato - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - certamente quello meno quotato, Pervis Estupinan, che ha scelto di segnare il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan proprio nella stracittadina contro l'Inter. Decidendo, per giunta, le sorti del derby della Madonnina.

Derby, vince il Milan con gol di Estupinan: Inter al tappeto

È il gol più importante della carriera di Estupinan che, in Ecuador, è sempre stato un eroe. A 'San Siro', fin qui, era stato una meteora. Almeno fino al 35', quando ha scaricato alle spalle di Yann Sommer una fucilata da distanza ravvicinata insaccatasi sotto la traversa. Estupinan è diventato il primo ecuadoriano della storia a segnare in un derby Milan-Inter.

E pensare che non avrebbe neanche dovuto giocare. Si è guadagnato una maglia da titolare perché Davide Bartesaghi, titolare designato del ruolo di esterno sinistro del 3-5-2 di Massimiliano Allegri, si era fatto male la settimana scorsa a Cremona. Rientrato per un paio di allenamenti in gruppo, non è comunque sceso in campo. Il tecnico livornese ha voluto dare fiducia a Estupinan per quanto visto durante la settimana a Milanello ed è stato ripagato.

LEGGI ANCHE:Derby, vince il Milan e l'Inter chiede un rigore che non esiste: la moviola chiarisce tutto >>>

Arrivato al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal Brighton per 19 milioni di euro bonus inclusi per sostituire Theo Hernández, Estupinan - che in carriera ha indossato anche le maglie, tra le altre, di Almería, Mallorca, Osasuna e Villarreal in Spagna - ha parlato a fine partita. Ovviamente raggiante per quanto fatto. «Confermo, è il gol più importante della mia carriera. Abbiamo lavorato duro durante la settimana e questo è il risultato. Abbiamo provato a lungo anche questo movimento, Allegri mi ha detto di attaccare e ho trovato il momento giusto», ha rivelato Estupinan. Le cose belle, come vedete, non vengono mai per caso.

