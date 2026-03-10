In alto, sotto la testata, si ricorda come, alle ore 21:00, l'Atalanta di Raffaele Palladino scenderà in campo a Bergamo, alla 'New Balance Arena', per sfidare il Bayern Monaco di Vincent Kompany nella partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026: gli orobici sono l'ultima compagine italiana rimasta nella competizione.
Resta, intanto, la coda lunga del derby vinto dal Milan di Massimiliano Allegri sull'Inter di Cristian Chivu: mentre il tecnico livornese studia nuovi piani per mettere pressione al collega, il tecnico rumeno va in ansia per la situazione e per i nuovi infortuni. Si è fermato, infatti, nuovamente Hakan Çalhanoğlu. Chiosa con il mercato del Torino: per l'anno venturo l'obiettivo per la porta è Wladimiro Falcone del Lecce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA