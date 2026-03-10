La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione in casa Juventus. La proprietà, infatti, tra rinnovi di contratto in ballo e volata in campionato per il quarto posto, ha fatto arrivare - chiaro - un messaggio alla squadra bianconera: non esiste alternativa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Perché senza, persino il futuro di Kenan Yıldız tornerebbe in discussione.