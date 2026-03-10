Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Inter da batticuore. Allegri, diavolerie Scudetto. Ansia Chivu”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione in casa Juventus. La proprietà, infatti, tra rinnovi di contratto in ballo e volata in campionato per il quarto posto, ha fatto arrivare - chiaro - un messaggio alla squadra bianconera: non esiste alternativa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Perché senza, persino il futuro di Kenan Yıldız tornerebbe in discussione.

In alto, sotto la testata, si ricorda come, alle ore 21:00, l'Atalanta di Raffaele Palladino scenderà in campo a Bergamo, alla 'New Balance Arena', per sfidare il Bayern Monaco di Vincent Kompany nella partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026: gli orobici sono l'ultima compagine italiana rimasta nella competizione.

Resta, intanto, la coda lunga del derby vinto dal Milan di Massimiliano Allegri sull'Inter di Cristian Chivu: mentre il tecnico livornese studia nuovi piani per mettere pressione al collega, il tecnico rumeno va in ansia per la situazione e per i nuovi infortuni. Si è fermato, infatti, nuovamente Hakan Çalhanoğlu. Chiosa con il mercato del Torino: per l'anno venturo l'obiettivo per la porta è Wladimiro Falcone del Lecce.

