Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre facendo dei pronostici, con l'aiuto dei dati Opta su calendario e scontri diretti, sulla corsa al quarto posto in classifica, quindi all'ultimo piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League, che attualmente vede Como e Roma con 51 punti e Juventus con 50 in lotta. Secondo le previsioni, saranno i lariani di Cesc Fàbregas a farcela, con giallorossi e bianconeri relegati in Europa League. Staremo a vedere.