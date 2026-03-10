Ieri, in casa Inter, confronto tra il tecnico Cristian Chivu e i giocatori dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: la ricetta per riprendersi è testa bassa, lavorare ed arrivare il prima possibile allo Scudetto. Giocherà per la storia, invece, stasera alle ore 21:00 l'Atalanta a Bergamo: contro il Bayern Monaco è in programma la gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026.
A Napoli si godono il ritorno di Kevin De Bruyne, mentre che Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, studia Niccolò Pisilli - centrocampista della Roma - ai fini di una possibile convocazione in azzurro. Nel 'Monday Night' della 28^ giornata della Serie A 2025-2026, ieri sera allo stadio 'Olimpico', successo (2-1) della Lazio di Maurizio Sarri contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Subito in gol Daniel Maldini, pareggio di Armand Laurienté, gol-vittoria biancoceleste nel recupero di Adam Marušić.
© RIPRODUZIONE RISERVATA