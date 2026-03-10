Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Exit poll Champions: Como favorito, Juve e Roma fuori!'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre facendo dei pronostici, con l'aiuto dei dati Opta su calendario e scontri diretti, sulla corsa al quarto posto in classifica, quindi all'ultimo piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League, che attualmente vede Como e Roma con 51 punti e Juventus con 50 in lotta. Secondo le previsioni, saranno i lariani di Cesc Fàbregas a farcela, con giallorossi e bianconeri relegati in Europa League. Staremo a vedere.

Ieri, in casa Inter, confronto tra il tecnico Cristian Chivu e i giocatori dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: la ricetta per riprendersi è testa bassa, lavorare ed arrivare il prima possibile allo Scudetto. Giocherà per la storia, invece, stasera alle ore 21:00 l'Atalanta a Bergamo: contro il Bayern Monaco è in programma la gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026.

A Napoli si godono il ritorno di Kevin De Bruyne, mentre che Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, studia Niccolò Pisilli - centrocampista della Roma - ai fini di una possibile convocazione in azzurro. Nel 'Monday Night' della 28^ giornata della Serie A 2025-2026, ieri sera allo stadio 'Olimpico', successo (2-1) della Lazio di Maurizio Sarri contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Subito in gol Daniel Maldini, pareggio di Armand Laurienté, gol-vittoria biancoceleste nel recupero di Adam Marušić.

