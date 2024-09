Davide Calabria, terzino destro e capitano rossonero, non sarà a disposizione dell'allenatore Paulo Fonseca per il derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Affaticamento all'adduttore per il numero 2 del Milan, che, dunque, non giocherà il derby e lascerà il suo posto in campo al brasiliano Emerson Royal. LEGGI ANCHE: Sacchi: “Il Milan non è una squadra, manca tutto”. Poi dà una soluzione >>>