Sul momento dei rossoneri

"L’ho visto contro il Liverpool ed è stato un dolore. Ai rossoneri, in questo momento, manca tutto e ritrovarlo in pochi giorni non è cosa semplice. In campionato ha vinto una sola partita, contro il Venezia: troppo poco per un club che vorrebbe diventare leader nel calcio mondiale. È vero che Fonseca è alla sua prima stagione, è vero che bisogna lasciargli il tempo di lavorare, ma è altrettanto vero che, perlomeno per quello che si è visto in questo avvio, il Milan non è una squadra. Undici giocatori sparpagliati per il campo, ecco che cosa sono. Non sanno che cosa devono fare in fase di costruzione e in fase di ripiegamento, non sono un blocco unico, non c’è sinergia tra i reparti. In questo momento è necessario che la società sostenga l’allenatore, gli dia protezione e fiducia".