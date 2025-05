Prima pagina Tuttosport: “Juventus, sprechi anche questa?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 13 maggio 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 13 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ricorda come, grazie al 2-1 dell'Atalanta sulla Roma nel 'Monday Night' di campionato, la Juventus abbia ora la grande occasione - battendo Udinese e Venezia nelle ultime due giornate di Serie A - di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League senza dipendere dagli altri risultati.