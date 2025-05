Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Bologna, la sera dei miracoli”

In alto, sotto la testata, la presentazione di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. In palio c'è un trofeo nazionale che il Milan non vince dal 2003 e il Bologna dal 1974. C'è un amarcord, poi, sullo Scudetto che la Lazio di Sven-Göran Eriksson vinse, nel 2000, l'ultimo della sua storia, ai danni di una Juventus superata e battuta in volata. Con i bianconeri affondati nel diluvio di Perugia.