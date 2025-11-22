PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: tra Coppa Davis e il ritorno della Serie A

Prima pagina Tuttosport: tra Coppa Davis e il ritorno della Serie A

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con le parole di Spalletti in vista della partita tra Juventus e Fiorentina. Poi l'Italia del tennis in finale di Coppa Davis. Napoli, il Conte in sospeso. Bozzolan nel mirino del Torino. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

