Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: tra Coppa Davis e il ritorno della Serie A
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con le parole di Spalletti in vista della partita tra Juventus e Fiorentina. Poi l'Italia del tennis in finale di Coppa Davis. Napoli, il Conte in sospeso. Bozzolan nel mirino del Torino. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
