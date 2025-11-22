PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Domani Inter-Milan da record”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Domani Inter-Milan da record”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Italia del tennis in finale di Coppa Davis. Italia persi vent'anni. Domani Inter-Milan da record. Il campionato fa gol. . Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

