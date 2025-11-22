Secondo 'Il Corriere della Sera' il Chelsea sarebbe pronto a triplicare l'ingaggio di Maignan, dopo che la trattativa estiva tra i blues e il Milan per il portiere francese non era andata in porto. Vedremo se ci saranno clamorose novità sul rinnovo o se Maignan andrà via a parametro zero. Intanto il portiere francese si prepara al meglio per il derby contro l'Inter di domani sera.