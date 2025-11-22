Pianeta Milan
Questa potrebbe essere l'ultima stagione di Sommer e Maignan con l'Inter e il Milan: gli incroci di mercato e la mossa del Chelsea. Le ultime da 'Il Corriere della Sera'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Sia Sommer che Maignan potrebbero essere alla loro ultima stagione con la maglia di Inter e Milan. Secondo 'Il Corriere della Sera' ci potrebbe essere un derby anche sul calciomercato per i possibili successori dei due estremi difensori. .

Come scrive il quotidiano, i nomi per Milan e Inter si incrociano: Caprile del Cagliari, Suzuki del Parma, Atubolu del Friburgo, Meslier del Leeds (in scadenza, fuori rosa). Per l'Inter ci potrebbero essere anche le opzioni 'inglesi', ovvero Martinez dell'Aston Villa e Vicario del Tottenham. Vedremo quali saranno le strategia sul calciomercato di entrambe le squadre.

Secondo 'Il Corriere della Sera' il Chelsea sarebbe pronto a triplicare l'ingaggio di Maignan, dopo che la trattativa estiva tra i blues e il Milan per il portiere francese non era andata in porto. Vedremo se ci saranno clamorose novità sul rinnovo o se Maignan andrà via a parametro zero. Intanto il portiere francese si prepara al meglio per il derby contro l'Inter di domani sera.

