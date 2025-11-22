PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Inter-Milan, chi vale di più dal punto di vista economico? I numeri in vista del derby

Inter-Milan, chi vale di più dal punto di vista economico? I numeri in vista del derby

Inter-Milan, quanto valgono le due rose? I numeri in vista del derby
Alla vigilia del derby Inter-Milan, vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento dal punto di vista economico. Quale rosa vale di più? Ecco tutti i numeri
Redazione PM

Domani sera è atteso il grande derby di Milano tra Inter e Milan. Entrambe le squadre arrivano al match divise da soli due punti e vogliono ovviamente ottenere un successo che sarebbe preziosissimo i vista del proseguo del campionato. Tuttavia la sfida non si tiene solo in campo, ma anche fuori.

Inter-Milan, chi vale di più?

—  

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermato sul valore delle due rose e la differenza dei due organici. Secondo il quotidiano, che riporta i dati di Transfermarkt, la prima è pari a duecentoventidue milioni, la seconda a novantasette milioni con i nerazzurri che valgono di più, ma sono costati meno. La società interista ha dovuto fare i conti con operazioni a costo zero, ma senza impedire di ottenere trofei e qualificazioni in Champions League.

I rossoneri ha potuto spendere molto la scorsa estate nonostante i mancati introiti derivanti dall'accesso alla Champions League. Il tutto grazie alle cessioni eccellenti come Thiaw ceduto per circa 40 milioni al Newcastle dopo averni spesi 6.

Per i rossoneri le ultime sono state stagioni di rivoluzioni, la valorizzazione di nuovi arrivati è pari al 22% a differenza dei cugini che detengono un 142%. La gazzetta dello Sport sottolinea infine come Redbird abbia alzato le cifre per gli acquisti: non più 20/25 milioni, ma 35-40 come pet Nkunku e Jashari.

 

Leao: il gol nel derby manca da due anni. E l’attacco del Milan con Pulisic …
Maignan e Sommer: incroci di mercato tra Milan e Inter. Chelsea pronto a …

