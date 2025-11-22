Inter-Milan, quanto valgono le due rose? I numeri in vista del derby

I rossoneri ha potuto spendere molto la scorsa estate nonostante i mancati introiti derivanti dall'accesso alla Champions League. Il tutto grazie alle cessioni eccellenti come Thiaw ceduto per circa 40 milioni al Newcastle dopo averni spesi 6.
Per i rossoneri le ultime sono state stagioni di rivoluzioni, la valorizzazione di nuovi arrivati è pari al 22% a differenza dei cugini che detengono un 142%. La gazzetta dello Sport sottolinea infine come Redbird abbia alzato le cifre per gli acquisti: non più 20/25 milioni, ma 35-40 come pet Nkunku e Jashari.
