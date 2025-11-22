Inter-Milan, quanto valgono le due rose? I numeri in vista del derby

Domani sera è atteso il grande derby di Milano tra Inter e Milan . Entrambe le squadre arrivano al match divise da soli due punti e vogliono ovviamente ottenere un successo che sarebbe preziosissimo i vista del proseguo del campionato. Tuttavia la sfida non si tiene solo in campo, ma anche fuori.

Inter-Milan, chi vale di più?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermato sul valore delle due rose e la differenza dei due organici. Secondo il quotidiano, che riporta i dati di Transfermarkt, la prima è pari a duecentoventidue milioni, la seconda a novantasette milioni con i nerazzurri che valgono di più, ma sono costati meno. La società interista ha dovuto fare i conti con operazioni a costo zero, ma senza impedire di ottenere trofei e qualificazioni in Champions League.