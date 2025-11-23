PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Gran galà Milano. Derby scudetto”

Prima pagina Tuttosport: “Gran galà Milano. Derby scudetto”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il pareggio tra Fiorentina e Juventus. Occhio Juve così finisce male. Il Bologna che fa tremare l'Italia. Biraghi saluta? Subito Bozzolan. Gran galà Milano. Derby scudetto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

