Prima pagina Tuttosport: “Gran galà Milano. Derby scudetto”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il pareggio tra Fiorentina e Juventus. Occhio Juve così finisce male. Il Bologna che fa tremare l'Italia. Biraghi saluta? Subito Bozzolan. Gran galà Milano. Derby scudetto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
