"La difesa ha avuto due eccellenti interpreti, sia Strahinja Pavlovic che Matteo Gabbia. Gabbia è cresciuto moltissimo, ormai è un leader. Pavlovic nonostante l'episodio nel secondo tempo ha giocato una partita secondo me all'altezza e l'Inter strada facendo si è innervosita. Nel secondo tempo sembrava che l'Inter sapeva che poteva capitare l'episodio perché non ha avuto la stessa intensità per poter far male al Milan", ha poi aggiunto Pedullà sui due difensori rossoneri.

"Come può Maignan non rinnovare? Bisogna fargli un vitalizio!" — "Il rigore è una genialità di Maignan che tra l'altro sbaglia il suo rigore in carriera. Io mi chiedo come uno come Maignan, che il Milan legittimamente ha trattenuto la scorsa estate, possa non rinnovare. Bisogna fargli un vitalizio. Maignan e Mile Svilar sono tra i più forti d'Europa. Rafael Leão ha giocato molto al servizio della squadra, è entrato nella sponda del gol", l'ulteriore commento del giornalista sportivo.

Il quale, infine, sulle prospettive del Milan in questa stagione, ha chiosato così. "Di sicuro Allegri ha ritrovato tutte le energie, la mentalità, per ripartire, e ha trasmesso alla squadra il gusto di poter essere squadra, indipendentemente che ti possa piacere o non ti possa piacere, ma questo tipo di calcio è redditizio. Io non so se sarà da Scudetto, è un campionato talmente equilibrato ma il Milan non ha la Champions League".