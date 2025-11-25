Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pedullà: “Nel derby eccellenti Pavlovic e Gabbia. Il calcio di Allegri è redditizio”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pedullà: “Nel derby eccellenti Pavlovic e Gabbia. Il calcio di Allegri è redditizio”

Milan, Pedullà: 'Nel derby eccellenti Pavlovic e Gabbia. Il calcio di Allegri è redditizio'
Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, in un video su 'YouTube', ha commentato il derby Inter-Milan di domenica scorsa a 'San Siro', vinto 0-1 dai rossoneri di Massimiliano Allegri, soffermandosi anche sulla prestazione di alcuni singoli
Daniele Triolo Redattore 

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha commentato - in un video su 'YouTube' - il derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, vinto 0-1 dai rossoneri con un gol di Christian Pulisic al 54' e anche grazie alla parata, al 74', di Mike Maignan sul calcio di rigore di Hakan Çalhanoğlu.

Pedullà sul derby: "Il Milan aveva studiato questo piano di gara"

—  

"Il Milan si gode questa notte perché l'ha giocata sull'onda della maniacale organizzazione tattica che ti deve portare ad essere pronto quando devi colpire. Il primo tempo è stato un andamento più Inter che Milan come dicevo perché il Milan aveva studiato questo piano di gara, probabilmente mancava qualcosa nel repertorio e nelle strategie che erano state studiate da Allegri, magari qualche ripartenza in più, cercare di fare male quando si aprivano degli spazi, cosa riuscita raramente", ha esordito Pedullà.

LEGGI ANCHE

"La difesa ha avuto due eccellenti interpreti, sia Strahinja Pavlovic che Matteo Gabbia. Gabbia è cresciuto moltissimo, ormai è un leader. Pavlovic nonostante l'episodio nel secondo tempo ha giocato una partita secondo me all'altezza e l'Inter strada facendo si è innervosita. Nel secondo tempo sembrava che l'Inter sapeva che poteva capitare l'episodio perché non ha avuto la stessa intensità per poter far male al Milan", ha poi aggiunto Pedullà sui due difensori rossoneri.

"Come può Maignan non rinnovare? Bisogna fargli un vitalizio!"

—  

"Il rigore è una genialità di Maignan che tra l'altro sbaglia il suo rigore in carriera. Io mi chiedo come uno come Maignan, che il Milan legittimamente ha trattenuto la scorsa estate, possa non rinnovare. Bisogna fargli un vitalizio. Maignan e Mile Svilar sono tra i più forti d'Europa. Rafael Leão ha giocato molto al servizio della squadra, è entrato nella sponda del gol", l'ulteriore commento del giornalista sportivo.

LEGGI ANCHE: Dall’Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno? >>>

Il quale, infine, sulle prospettive del Milan in questa stagione, ha chiosato così. "Di sicuro Allegri ha ritrovato tutte le energie, la mentalità, per ripartire, e ha trasmesso alla squadra il gusto di poter essere squadra, indipendentemente che ti possa piacere o non ti possa piacere, ma questo tipo di calcio è redditizio. Io non so se sarà da Scudetto, è un campionato talmente equilibrato ma il Milan non ha la Champions League".

Leggi anche
Chuwkueze una nuova vita al Fulham. E i tifosi sono pazzi di lui
LIVE MILAN: Derby, godiamo ancora! Rinnovate Maignan! Con Jacobone

© RIPRODUZIONE RISERVATA