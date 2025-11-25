Pianeta Milan
Esiste un Milan con e un Milan senza Adrien Rabiot: pochi giri di parole. Dati e numeri testimoniano quanto sia importante per il Diavolo l'apporto del centrocampista francese classe 1995 sul terreno di gioco. Un acquisto fondamentale
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, quando in campo c'è Adrien Rabiot, il Milan non conosca sconfitta. In 5 partite disputate in Serie A finora con i rossoneri, 4 vittorie (contro Bologna, Udinese, Napoli e Inter) e un pareggio (contro la Juventus).

Oltretutto, un solo gol subito, e per giunta su calcio di rigore da Kevin De Bruyne del Napoli, in 450' di gioco. Un dato che si può estendere anche al 3-0 di Coppa Italia contro il Lecce. Inoltre, con Rabiot in campo la media-punti del Milan è impressionate: 2,6 per partita, un passo da Scudetto.

Rabiot, nel Milan di Massimiliano Allegri, secondo la 'rosea' porta equilibrio, dinamismo, qualità, leadership e copertura. Per quello Allegri - che lo ha fortemente rivoluto in rossonero dopo averlo avuto alla Juve - a lui non rinuncia mai. Sempre in campo, per 90' su 90, nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Tornato titolare nel derby dopo quasi 50 giorni di stop, è tornato subito a fare la differenza.

