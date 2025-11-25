Rabiot, nel Milan di Massimiliano Allegri, secondo la 'rosea' porta equilibrio, dinamismo, qualità, leadership e copertura. Per quello Allegri - che lo ha fortemente rivoluto in rossonero dopo averlo avuto alla Juve - a lui non rinuncia mai. Sempre in campo, per 90' su 90, nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Tornato titolare nel derby dopo quasi 50 giorni di stop, è tornato subito a fare la differenza.