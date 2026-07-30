Il mancato ritorno al Milan e le prime impressioni sul Como: le parole di Mattia Liberali al termine del match contro il Villarreal
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L'avventura di Mattia Liberali al Como si apre con uno splendido gol di mancino in 'Como Cup' contro il Villarreal. Il trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile rossonero, è stato vicinissimo a un ritorno al Milan nelle scorse settimane, salvo poi decidere di rifiutare l'offerta per accettare la corte di Cesc Fabregas. Il giocatore ha motivato la propria scelta al termine del match.
Ex Milan, le parole di Mattia LiberaliIntervistato ai microfoni di 'Sportitalia', Liberali ha raccontato le sue prime impressioni da giocatore del Como. Il trequartista ha raccontato di trovarsi molto bene nel club lariano, rispondendo anche ad una domanda sulla possibile titolarità.
"Sono venuto qui per dare una mano alla squadra. So bene che non sarà facile e che dovrò spingere al massimo in ogni allenamento. In questo momento voglio solo divertirmi e imparare il più possibile dal mister e dai compagni. Spero davvero di poter dare il mio contributo. Se mi sento un titolare? Mi sento una risorsa in più".
Liberali: "Ecco perché non sono tornato al Milan"Successivamente, a Liberali sono stati chiesti i motivi che lo hanno portato a declinare l'offerta del Milan. La risposta del giocatore è stata netta, anche se il finale può riaccendere un briciolo di speranza nei tifosi rossoneri.
"Fin dal primo contatto con Fabregas ho avvertito una grande fiducia nei miei confronti. Mi ha affascinato subito l'idea di entrare in una società così ambiziosa, piena di giovani e con una gran voglia di lottare. Se ho mai pensato al Milan? In questo momento sono convinto che questo sia il percorso ideale per la mia crescita. Per il futuro si vedrà".
Il Como è una realtà più attraente del Milan?Per un giovane in rampa di lancio come Mattia Liberali, il Como potrebbe essere l'ambiente ideale. Il club lariano offre tre aspetti che il Milan non avrebbe potuto garantirgli:
- Champions League
- Progetto tecnico giovane e ambizioso
- Meno pressioni mediatiche
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