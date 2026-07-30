Il Galatasaray fa sul serio per Rafael Leão, ma la posizione del Milan è chiara: le ultime sulla trattativa
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Rafael Leao è sempre più lontano dal Milan e le notizie provenienti dal Belgio non fanno altro che confermare la narrazione delle ultime settimane. Il Galatasaray vuole portare l'attaccante portoghese a Istanbul, ma prima sarà necessario trovare un intesa con il club rossonero e superare la concorrenza di un'altra squadra turca: il Fenerbahce. I 'Cimbom' hanno un piano per riuscirsci e a svelarlo è stato Sacha Tavolieri.
Calciomercato Milan, il piano del Galatasaray per arrivare a LeãoStando a quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri sul proprio account X, i dialoghi tra Milan e Galatasaray per l'operazione Leao starebbero procedendo spediti e l'accordo tra le parti sembra sempre più vicino. Prima di presentarsi in Via Aldo Rossi con un'offerta ufficiale, però, il club turco vuole trovare un'intesa personale con il giocatore. L'eventuale apertura del portoghese, potrebbe portare i 'Cimbom' a formulare una richiesta di sconto al club rossonero, che a quel punto rischia di essere costretto ad accettare.
La posizione del MilanIl club rossonero è pronto a separarsi da Rafael Leao, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei primi giorni di mercato, da Casa Milan filtravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai 70 milioni di euro, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano, Gerry Cardinale ha escluso l'ipotesi di una cessione in prestito, ma ha anche abbassato l'asticella a 50 milioni, cifra che rispecchia la valutazione del giocatore sul portale 'Transfermarkt.it'.
La concorrenza del Fenerbahce e le sirene inglesiNonostante il forte interesse manifestato nelle ultime settimane, il Galatasaray non è l'unico club al lavoro su Rafael Leao. Sulle tracce del giocatore si sta muovendo anche il Fenerbahce, che nei giorni scorsi ha incontrato la dirigenza rossonera per imbastire l'affare. Secondo Nicolò Schira, il portoghese piacerebbe anche al Manchester United, ma Fabrizio Romano ha smentito le voci di presunti interessi da parte di squadre di Premier League e Liga. La volontà del Milan resta quella di accontentare il proprio numero 10, ma per farlo servirà un'offerta in grado di soddisfare entrambi.
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