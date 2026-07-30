Rafael Leao è sempre più lontano dal Milan e le notizie provenienti dal Belgio non fanno altro che confermare la narrazione delle ultime settimane. Il Galatasaray vuole portare l'attaccante portoghese a Istanbul, ma prima sarà necessario trovare un intesa con il club rossonero e superare la concorrenza di un'altra squadra turca: il Fenerbahce. I 'Cimbom' hanno un piano per riuscirsci e a svelarlo è stato Sacha Tavolieri.

Calciomercato Milan, il piano del Galatasaray per arrivare a Leão

La posizione del Milan

La concorrenza del Fenerbahce e le sirene inglesi

Stando a quanto riportato dal giornalista belgasul proprio account X, i dialoghi traper l'operazionestarebbero procedendo spediti e l'accordo tra le parti sembra sempre più vicino. Prima di presentarsi in Via Aldo Rossi con un'offerta ufficiale, però, il club turco vuole trovare un'intesa personale con il giocatore. L'eventuale apertura del portoghese, potrebbe portare i 'Cimbom' a formulare unaal club rossonero, che a quel punto rischia di essere costretto ad accettare.Il club rossonero è pronto a separarsi da, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei primi giorni di mercato, dafiltravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano,ha escluso l'ipotesi di una cessione in, ma ha anche abbassato l'asticella acifra che rispecchia la valutazione del giocatore sul portale 'Transfermarkt.it'.Nonostante il forte interesse manifestato nelle ultime settimane, ilnon è l'unico club al lavoro suSulle tracce del giocatore si sta muovendo anche il, che nei giorni scorsi ha incontrato la dirigenza rossonera per imbastire l'affare. Secondo Nicolò Schira, il portoghese piacerebbe anche al, ma Fabrizio Romano ha smentito le voci di presunti interessi da parte di squadre di Premier League e Liga. La volontà delresta quella di accontentare il proprio numero 10, ma per farlo servirà un'offerta in grado di soddisfare entrambi.