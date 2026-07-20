Il mercato del Milan è ormai entrato nel vivo. Le operazioni in entrata sono arrivate subito, ottemperando immediatamente alle richieste di Amorim e alle evidenti necessità della squadra, inserendo in rosa l'attaccante tanto desiderato e il difensore centrale. I 100 milioni spesi per Gila e Ramos sono stati un segnale importante, ma anche questo Milan ha bisogno di incassare: prima di procedere sul mercato in entrata sarà necessario fare anche cassa.

A tal proposito, l'Aston Villa si è mosso nei giorni scorsi per prelevare un rossonero che ancora non è rientrato a Milanello: Pervis Estupiñan, reduce dal Mondiale con il suo Ecuador, ha attirato l'interesse del Club di Premier League.

Sembrava tutto procedere per il meglio ma la cessione dell'ecuadoriano sembra aver subito una brusca frenata. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'intesa tra i campioni in carica dell'Europa League e l'esterno rossonero sarebbe stata raggiunta ormai da giorni. Tuttavia, l'accordo tra i due Club tarda ancora ad arrivare: la prima offerta pervenuta ai rossoneri, che chiedono 20 milioni di euro per cedere il sudamericano, è stata considerata troppo bassa, con il Diavolo che si aspetta un rilancio sostanziale nelle prossime ore da parte del Club di Birmingham.

Per 'SportMediaset', ballano 4-5 milioni di euro nell'affare. Estupiñan sembra destinato a lasciare il Milan, ma la fumata bianca potrebbe arrivare solamente tra qualche giorno, con i rossoneri che cercano di guadagnare il più possibile dalla cessione del sudamericano.

La sua stagione in rossonero

il classe '98 è arrivato solamente un anno fa al Milan, che lo ha prelevato perdal Brighton. Nella sua unica stagione in rossonero ha registrato in totale, condita da un assist e daNonostante il momento iconico, però, l'annata dell'ecuadoriano non è stata delle migliori: partito come il titolare prescelto per la corsi a di sinistra, in breve tempo gli è stato preferito il prodotto del settore giovanile rossonero Bartesaghi, che lo ha relegato alla panchina per più di metà dei match. Il Milan allora ascolta volentieri offerte per il 28enne e la possibile cessione in Inghilterra, traendo inoltre una piccola plusvalenza, rappresenta un occasione d'oro per i rossoneri.