Continuano le mosse di mercato del Milan: i rossoneri devono pensare ai giocatori in uscita in questo momento, per poter fare cassa e per poter investire ancora alla ricerca di colpi importanti per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Nella lista dei calciatori che potrebbero dire addio al Diavolo c'è anche il mediano Fofana. Il francese ha di recente tolto tutti i post da Instagram. Secondo Gazzetta.it, Fofana ha voluto prendersi una pausa dai social. L'idea del mediano francese sarebbe quella di giocare anche la prossima stagione con il Milan.

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Le gerarchie di Ruben Amorim a centrocampo

Youssouf vorrebbe giocare molto e tornare ad essere protagonista con la maglia rossonera, ma le decisioni saranno prese da Ruben Amorim, con i posti che sono pochi in mediana. E se per il francese non dovesse esserci spazio? Secondo la rosea non ci sono contatti con il Besiktas: la Ligue 1 e la Premier League sono le destinazioni più naturali, ma non ci sono trattative avanzate. C'è però l'interesse del, come riportato dal giornalista Luca Bianchin. La richiesta del Milan potrebbe essere tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Ricordiamo che Amorim gioca con un centrocampo a due e, sulla carta, i titolari del ruolo sono già chiari: Rabiot e Modric. Difficile pensare a cambi in questo momento. Poi ci sono giocatori che possono guadagnare minuti alle spalle dei titolari:

Jashari si deve riscattare da una stagione sottotono.

si deve riscattare da una stagione sottotono. Comotto spinge per rimanere nella rosa del Milan.

spinge per rimanere nella rosa del Milan. Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Musah: questi mediani sono in bilico e potrebbero essere ceduti in questa sessione di mercato.

Le caratteristiche tecniche e gli scenari futuri

Fofana, sulla carta, ha caratteristiche interessanti per il calcio di Amorim: è un, adatto a giocare in un centrocampo a due da filtro difensivo. Bravo a intercettare i palloni e sa anche verticalizzare, lo abbiamo visto più volte anche la scorsa stagione. Questi giorni di raduno e le prossime amichevoli saranno decisive anche per il