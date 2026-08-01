Le grandi manovre estive del Milan sul fronte calciomercato continuano a guardare con estrema attenzione oltremanica. Se il focus principale degli uomini mercato rossoneri rimane concentrato sulla trequarti e sulle cessioni eccellenti, le ultimissime indiscrezioni internazionali accendono i riflettori sulla corsia difensiva di destra. Il club di Via Aldo Rossi si sarebbe infatti inserito in un vero e proprio valzer di mercato europeo che coinvolge due superpotenze assolute: il Barcellona e il Chelsea.

Calciomercato Milan: mirino su Daniel Muñoz del Crystal Palace

I numeri in Nazionale : 51 presenze ufficiali e 5 gol realizzati con la Colombia.

: 51 presenze ufficiali e 5 gol realizzati con la Colombia. La situazione contrattuale: arrivato a Londra nel gennaio 2024, è legato alle Eagles da un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2028.

L'obiettivo finito nei radar rossoneri è, terzino destro classe 1996 di proprietà dele punto fermo della Nazionale colombiana. Il laterale sudamericano si è imposto in Premier League come uno dei profili più solidi e continui nel suo ruolo, attirando la forte attenzione dei top club continentali:

Il valore puramente nominale stimato da Transfermarkt si attesta sui 22 milioni di euro, ma la bottega del Crystal Palace è notoriamente carissima. Secondo i rumors provenienti dalla Spagna, il club inglese non si siederà al tavolo delle trattative per cifre inferiori ai 30 milioni di euro.

Intreccio internazionale: la richiesta di Flick e il blitz del Chelsea

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La concorrenza per il Milan è di quelle a dir poco proibitive. Sul giocatore si è mosso per primo il: il tecnico dei catalani,, ha espressamente indicato Muñoz alla propria dirigenza come il rinforzo ideale per completare il pacchetto arretrato dei blaugrana. Nelle ultime ore, però, si è registrato il prepotente inserimento del, pronto a sfidare sia i catalani che il Milan per assicurarsi le prestazioni del trentenne colombiano.La dirigenza del Diavolo resta alla finestra, consapevole che un investimento in quella zona di campo per una cifra simile potrebbe concretizzarsi soltanto attraverso un'accurata rimodulazione del budget. Il profilo di Muñoz piace per l'incredibile duttilità tattica e la fisicità straripante, caratteristiche che si integrerebbero a meraviglia nell'idea di calcio totale che Rúben Amorim vuole imprimere al suo Milan disegnato con il 3-4-2-1, dove un esterno come Muñoz può fare la differenza in ambedue le fasi.

Le prossime settimane definiranno se i rossoneri sceglieranno di sferrare l'assalto concreto o se lasceranno campo libero al duello tra Blues e Blaugrana.