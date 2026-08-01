Il Milan si inserisce nella corsa per il laterale destro colombiano. Valutazione da 30 milioni di euro: il Barcellona lo vuole, il Chelsea prepara il blitz
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Le grandi manovre estive del Milan sul fronte calciomercato continuano a guardare con estrema attenzione oltremanica. Se il focus principale degli uomini mercato rossoneri rimane concentrato sulla trequarti e sulle cessioni eccellenti, le ultimissime indiscrezioni internazionali accendono i riflettori sulla corsia difensiva di destra. Il club di Via Aldo Rossi si sarebbe infatti inserito in un vero e proprio valzer di mercato europeo che coinvolge due superpotenze assolute: il Barcellona e il Chelsea.
Calciomercato Milan: mirino su Daniel Muñoz del Crystal PalaceL'obiettivo finito nei radar rossoneri è Daniel Muñoz, terzino destro classe 1996 di proprietà del Crystal Palace e punto fermo della Nazionale colombiana. Il laterale sudamericano si è imposto in Premier League come uno dei profili più solidi e continui nel suo ruolo, attirando la forte attenzione dei top club continentali:
- I numeri in Nazionale: 51 presenze ufficiali e 5 gol realizzati con la Colombia.
- La situazione contrattuale: arrivato a Londra nel gennaio 2024, è legato alle Eagles da un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2028.
Il valore puramente nominale stimato da Transfermarkt si attesta sui 22 milioni di euro, ma la bottega del Crystal Palace è notoriamente carissima. Secondo i rumors provenienti dalla Spagna, il club inglese non si siederà al tavolo delle trattative per cifre inferiori ai 30 milioni di euro.
Intreccio internazionale: la richiesta di Flick e il blitz del ChelseaLa concorrenza per il Milan è di quelle a dir poco proibitive. Sul giocatore si è mosso per primo il Barcellona: il tecnico dei catalani, Hansi Flick, ha espressamente indicato Muñoz alla propria dirigenza come il rinforzo ideale per completare il pacchetto arretrato dei blaugrana. Nelle ultime ore, però, si è registrato il prepotente inserimento del Chelsea, pronto a sfidare sia i catalani che il Milan per assicurarsi le prestazioni del trentenne colombiano.
Le prossime settimane definiranno se i rossoneri sceglieranno di sferrare l'assalto concreto o se lasceranno campo libero al duello tra Blues e Blaugrana.
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