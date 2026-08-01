Nwaneri nella lista del Milan: l'Arsenal spara alto per la sua cessione. I dettagli

Nelle idee di Ruben Amorim mancano ancora dei pezzi importanti per avere un Milan completo. Tra questi c'è senza dubbio un nuovo trequartista che abbia queste caratteristiche:

Piede mancino ;

; Bravissimo nell' uno contro uno ;

; Ottimo nel dribbling sul breve.

Il Corriere della Sera parla dei possibili obiettivi dei rossoneri: uno dei nomi potrebbe essere quello di Franco Mastantuono che il Real Madrid potrebbe cedere in prestito. Sull'argentino ci sono anche Fiorentina e Roma.

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Altro possibile obiettivo del Milan è Matias Soulé : il fantasista argentino può lasciare la Roma. Come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan qualche giorno fa, ci sono stati già dei contatti tra il trequartista e il Milan.

Il Milan valuta anche altri profili: Brahim Diaz e Nwaneri.

Il colpo in perfetto stile RedBird: la pista Ethan Nwaneri dell'Arsenal

Sul talento dell'Arsenal arrivano ulteriori dettagli dal The Times: secondo il portale inglese, infatti,sarebbe seguito proprio dal club rossonero e dal Borussia Dortmund. L'Arsenal chiede(circa 58 milioni di euro).

Cifra molto alta per il Milan e per qualsiasi squadra in Italia: Ethan Nwaneri è un talento classe 2007 che ha da sempre incantato con le sue qualità indiscusse. A livello di caratteristiche è assolutamente quello che chiede Amorim per il suo 3-4-2-1: un giocatore brevilineo, bravissimo tecnicamente e con un grande spunto nel breve.

Sulla carta sarebbe anche un investimento in perfetto stile RedBird, visto che si tratta di un talento che ancora deve dimostrare tantissimo del suo valore.

Il problema è sulla richiesta dell'Arsenal: quasi 60 milioni di euro sono un investimento molto importante, specialmente dopo che il Milan ne ha investiti più di 100 per Mario Gila e Ramos. Vedremo quali saranno le mosse del club rossonero, anche se la prima tessera del domino che deve cadere resta quella rappresentata dalla cessione di Leão.