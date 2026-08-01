Il futuro di Rafa Leão scuote il mondo rossonero: le offerte dalla Turchia, le quattro opzioni per rimpiazzarlo e il mirino puntato sulla Premier League
Dall'Australia: l'uscita dal campo del Milan nel giorno della morte di Baresi | VIDEO
La sessione estiva di calciomercato entra ufficialmente nella sua fase più calda e la mattina di questo sabato 1° agosto 2026 porta con sé indiscrezioni destinate a stravolgere gli equilibri della rosa del Milan. I fari sono inevitabilmente puntati sul destino di Rafael Leão, il cui futuro all'ombra del Duomo non è mai stato così in bilico, attivando un vero e proprio effetto domino sugli obiettivi in entrata del club di Via Aldo Rossi. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.
Il bivio di Rafael Leão: la Turchia chiama, il Milan fissa il prezzoLe sirene della Süper Lig turca cantano forte per l'esterno portoghese. Su di lui si è scatenato un vero e proprio derby di mercato tra il Galatasaray e il Fenerbahçe. Le due big di Istanbul si stanno muovendo con strategie diametralmente opposte, mettendo sul piatto argomenti differenti per convincere il calciatore e la dirigenza milanista.
Il Galatasaray può fare leva su una carta fondamentale: la vetrina prestigiosa della Champions League, un palcoscenico che il Fenerbahçe non può ancora garantire. Di contro, la formula proposta dal "Gala" non scalda i cuori della dirigenza di Casa Milan, essendosi spinto finora soltanto a una richiesta di prestito. Ben diversa è l'offensiva del Fenerbahçe, che ha presentato una proposta d'acquisto a titolo definitivo da 40 milioni di euro. La posizione del Milan resta però ferma e rigorosa: il cartellino di Leão non si muove per meno di 50 milioni di euro, senza alcuna apertura a soluzioni temporanee.
I sostituti sul tavolo: da Soulé alle idee Mastantuono e NwaneriQualora l'addio di Leão dovesse materializzarsi alle cifre richieste, il management rossonero ha già pronte le contromisure strategiche. Sul taccuino della dirigenza ci sono molteplici profili internazionali con caratteristiche idonee a non far rimpiangere il numero 10.
Il nome più caldo in Serie A è quello di Matías Soulé della Roma, la cui valutazione oscilla attorno ai 35 milioni di euro. Sul fronte dei giovani talenti, il Milan monitora con attenzione Franco Mastantuono del Real Madrid; su quest'ultimo, tuttavia, si registra il forte vantaggio della Fiorentina, vicina a ottenerlo in prestito secco dai Blancos. La terza via porta invece a Londra, sponda Arsenal, dove piace moltissimo il gioiellino Ethan Nwaneri. I Gunners non chiudono le porte a una cessione a titolo definitivo (sebbene sparino alto sul prezzo, 60 milioni di euro), ma pretendono l'inserimento di una clausola di recompra o di controllo futuro per non perdere la titolarità sul talento del ragazzo.
Il clamoroso ritorno: Brahim Díaz per il 3-4-2-1 di AmorimLa vera suggestione della mattinata riguarda però la trequarti. Sta prendendo corpo la clamorosa ipotesi di un ritorno a Milano di Brahim Díaz. Il fantasista marocchino, che ha già lasciato ottimi ricordi nel capoluogo lombardo, gradirebbe la destinazione e si incastrerebbe alla perfezione nei dettami tattici del nuovo allenatore rossonero. Nello scacchiere del 3-4-2-1 di Rúben Amorim, lo spagnolo andrebbe a ricoprire il ruolo naturale di trequartista sotto punta, garantendo quella fantasia e quella rapidità tra le linee richieste dal tecnico portoghese.
Fari sulla fascia: concorrenza stellare per MuñozNon solo attacco. Le indiscrezioni delle ultime ore accostano con insistenza il Milan a un rinforzo di spessore per il reparto arretrato: si tratta del terzino destro Daniel Muñoz, attualmente in forza al Crystal Palace. L'operazione si preannuncia complessa e accende la concorrenza internazionale più nobile; sulle tracce del difensore della Premier League ci sono infatti anche il Chelsea e il Barcellona, pronte a dare battaglia ai rossoneri per assicurarsi le prestazioni del colombiano, valutato 30 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA