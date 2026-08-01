La sessione estiva di calciomercato entra ufficialmente nella sua fase più calda e la mattina di questo sabato 1° agosto 2026 porta con sé indiscrezioni destinate a stravolgere gli equilibri della rosa del Milan. I fari sono inevitabilmente puntati sul destino di Rafael Leão, il cui futuro all'ombra del Duomo non è mai stato così in bilico, attivando un vero e proprio effetto domino sugli obiettivi in entrata del club di Via Aldo Rossi. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Il bivio di Rafael Leão: la Turchia chiama, il Milan fissa il prezzo

Le sirene della Süper Lig turca cantano forte per l'esterno portoghese. Su di lui si è scatenato un vero e proprio derby di mercato tra ile il. Le due big di Istanbul si stanno muovendo con strategie diametralmente opposte, mettendo sul piatto argomenti differenti per convincere il calciatore e la dirigenza milanista.

Il Galatasaray può fare leva su una carta fondamentale: la vetrina prestigiosa della Champions League, un palcoscenico che il Fenerbahçe non può ancora garantire. Di contro, la formula proposta dal "Gala" non scalda i cuori della dirigenza di Casa Milan, essendosi spinto finora soltanto a una richiesta di prestito. Ben diversa è l'offensiva del Fenerbahçe, che ha presentato una proposta d'acquisto a titolo definitivo da 40 milioni di euro. La posizione del Milan resta però ferma e rigorosa: il cartellino di Leão non si muove per meno di 50 milioni di euro, senza alcuna apertura a soluzioni temporanee.

I sostituti sul tavolo: da Soulé alle idee Mastantuono e Nwaneri

Qualora l'addio di Leão dovesse materializzarsi alle cifre richieste, il management rossonero ha già pronte le contromisure strategiche. Sul taccuino della dirigenza ci sono molteplici profili internazionali con caratteristiche idonee a non far rimpiangere il numero 10.

Il nome più caldo in Serie A è quello di Matías Soulé della Roma, la cui valutazione oscilla attorno ai 35 milioni di euro. Sul fronte dei giovani talenti, il Milan monitora con attenzione Franco Mastantuono del Real Madrid; su quest'ultimo, tuttavia, si registra il forte vantaggio della Fiorentina, vicina a ottenerlo in prestito secco dai Blancos. La terza via porta invece a Londra, sponda Arsenal, dove piace moltissimo il gioiellino Ethan Nwaneri. I Gunners non chiudono le porte a una cessione a titolo definitivo (sebbene sparino alto sul prezzo, 60 milioni di euro), ma pretendono l'inserimento di una clausola di recompra o di controllo futuro per non perdere la titolarità sul talento del ragazzo.

Il clamoroso ritorno: Brahim Díaz per il 3-4-2-1 di Amorim

Fari sulla fascia: concorrenza stellare per Muñoz

La vera suggestione della mattinata riguarda però la trequarti. Sta prendendo corpo la clamorosa ipotesi di un ritorno a Milano di. Il fantasista marocchino, che ha già lasciato ottimi ricordi nel capoluogo lombardo, gradirebbe la destinazione erossonero. Nello scacchiere del, lo spagnolo andrebbe a ricoprire il ruolo naturale di trequartista sotto punta, garantendo quella fantasia e quella rapidità tra le linee richieste dal tecnico portoghese.Non solo attacco. Le indiscrezioni delle ultime ore accostano con insistenza il Milan a un rinforzo di spessore per il reparto arretrato: si tratta del terzino destro, attualmente in forza al Crystal Palace.; sulle tracce del difensore della Premier League ci sono infatti anche ile il, pronte a dare battaglia ai rossoneri per assicurarsi le prestazioni del colombiano, valutato