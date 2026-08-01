Se n'è andato Franco Baresi, storico Capitano del Milan. L'ex difensore italiano si è spento nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano, circondato dall'affetto dei suoi cari. Da quasi un anno, il leggendario numero 6 stava giocando la partita più difficile: quella contro la malattia. Un male subdolo che, purtroppo, lo ha sopraffatto. Nelle parole di Gennaro Gattuso si legge la stessa commozione che sta attraversando tutto il popolo rossonero.

La lotta di Baresi contro la malattia

Gattuso ricorda Baresi

"Quando parlavo con Franco mi mettevo quasi sull’attenti. Per me era il Capitano: parlava poco, sorrideva poco, ma non sbagliava mai una parola. Era unico, una vera leggenda. Quando ti parlava ti trasmetteva proprio questa sensazione. Se ne è andato troppo presto e adesso farà compagnia a tanti altri campioni. Resterà per sempre nella storia del calcio: sono d’accordo con chi dice che andrebbe premiato con il Pallone d’Oro alla carriera. Ha rivoluzionato il ruolo del libero facendolo diventare dinamico. E poi faceva pure il guardalinee: alzava il braccio e non sbagliava un fuorigioco".

Tutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando ilcomunica chesi sarebbe presto sottoposto adDopo l'intervento, il capitano segue un percorso di, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato:. Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio., ex centrocampista dele attuale tecnico della Lazio, ha così ricordatoai microfoni di 'Sportitalia'.

Gattuso e Baresi non hanno mai giocato insieme: il Capitano si è ritirato nel 1997 e 'Ringhio' è arrivato nell'estate del 1999. Il loro legame era profondamente radicato nella fede rossonera, qualcosa che solo chi ha sputato sangue per questa maglia può capire davvero. E loro lo hanno fatto.

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