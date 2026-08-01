Un commosso Gennaro Gattuso ricorda Franco Baresi, storico Capitano del Milan tristemente scomparso all'età di 66 anni
Baresi, 39 rose rosse all'Heysel: il gesto che racconta l'uomo prima del calciatore | VIDEO
Se n'è andato Franco Baresi, storico Capitano del Milan. L'ex difensore italiano si è spento nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano, circondato dall'affetto dei suoi cari. Da quasi un anno, il leggendario numero 6 stava giocando la partita più difficile: quella contro la malattia. Un male subdolo che, purtroppo, lo ha sopraffatto. Nelle parole di Gennaro Gattuso si legge la stessa commozione che sta attraversando tutto il popolo rossonero.
La lotta di Baresi contro la malattiaTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.
Gattuso ricorda BaresiGattuso, ex centrocampista del Milan e attuale tecnico della Lazio, ha così ricordato Baresi ai microfoni di 'Sportitalia'.
"Quando parlavo con Franco mi mettevo quasi sull’attenti. Per me era il Capitano: parlava poco, sorrideva poco, ma non sbagliava mai una parola. Era unico, una vera leggenda. Quando ti parlava ti trasmetteva proprio questa sensazione. Se ne è andato troppo presto e adesso farà compagnia a tanti altri campioni. Resterà per sempre nella storia del calcio: sono d’accordo con chi dice che andrebbe premiato con il Pallone d’Oro alla carriera. Ha rivoluzionato il ruolo del libero facendolo diventare dinamico. E poi faceva pure il guardalinee: alzava il braccio e non sbagliava un fuorigioco".
Gattuso e Baresi non hanno mai giocato insieme: il Capitano si è ritirato nel 1997 e 'Ringhio' è arrivato nell'estate del 1999. Il loro legame era profondamente radicato nella fede rossonera, qualcosa che solo chi ha sputato sangue per questa maglia può capire davvero. E loro lo hanno fatto.
I funerali di Baresi: data e luogoCome riportato dal 'Corriere della Sera', i funerali di Franco Baresi si terranno martedì 4 agosto, alle ore 11:00, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Un occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza del Milan ci sarà il proprietario Gerry Cardinale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA