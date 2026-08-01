Franco Mastantuono è pronto a scegliere la prossima squadra della sua carriera: Fiorentina e Milan in corsa, ma chi è in vantaggio? Ce lo spiega Matteo Moretto
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Tra i profili monitorati dal Milan per rinforzare la trequarti c'è anche Franco Mastantuono, trequartista argentino in uscita dal Real Madrid. Il futuro del giocatore è uno dei temi più caldi del mercato europeo, con diverse squadre che attendono con ansia la sua scelta. A fornire le ultime novità sulla decisione del classe 2007 è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
Il Real Madrid detta le condizioniMoretto ha subito confermato le condizioni del Real Madrid per la cessione di Mastantuono: le stesse riportate da PianetaMilan nelle ultime settimane.
"Il Real Madrid lo farebbe uscire solo in prestito secco"
Il Real intende mantenere il pieno controllo del suo cartellino, ripetendo la gestione riservata a Endrick, ceduto in prestito al Lione nella seconda parte della scorsa stagione. I 'Blancos' valuteranno esclusivamente proposte in prestito secco, senza inserire alcuna opzione di riscatto.
Calciomercato Milan, Moretto svela il futuro di MastantuonoSecondo Moretto, l'argentino sarebbe pronto a scegliere la sua nuova destinazione.
“La scelta di Mastantuono è imminente. La Fiorentina è concentratissima sul giocatore che potrebbe arrivare a titolo temporaneo".
La Fiorentina ha avuto diversi contatti con l'entourage di Mastantuono nelle ultime settimane e sembra tra le squadre in testa nella corsa al giocatore.
La posizione del MilanMoretto ha parlato anche delle reali intenzioni del Milan.
"La Roma è staccata, il Milan ha chiesto informazioni e nulla più. Ci sono anche club stranieri”.
Come riferisce Moretto, il club rossonero non ha mai realmente avviato una trattativa per Mastantuono.
I principali obiettivi del Milan per la trequartiPer rinforzare la trequarti di Ruben Amorim, il Milan resta focalizzato su altri obiettivi. In questo momento, in cima alla lista della dirigenza rossonera ci sono tre profili: Matias Soulé della Roma, Ethan Nwaneri dell'Arsenal e Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen. L'eventuale affondo su uno di questi tre giocatori dipende dalla partenza di Rafael Leao. Sul portoghese è vivo l'interesse di Galatasaray e Fenerbahce, ma ancora non è stato raggiunto un accordo con il Milan, che valuta il giocatore tra i 50 e i 60 milioni di euro.
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