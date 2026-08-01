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Tra i profili monitorati dal Milan per rinforzare la trequarti c'è anche Franco Mastantuono, trequartista argentino in uscita dal Real Madrid. Il futuro del giocatore è uno dei temi più caldi del mercato europeo, con diverse squadre che attendono con ansia la sua scelta. A fornire le ultime novità sulla decisione del classe 2007 è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Il Real Madrid detta le condizioni

"Il Real Madrid lo farebbe uscire solo in prestito secco"

ha subito confermato ledelper la cessione di: le stesse riportate danelle ultime settimane.

Il Real intende mantenere il pieno controllo del suo cartellino, ripetendo la gestione riservata a Endrick, ceduto in prestito al Lione nella seconda parte della scorsa stagione. I 'Blancos' valuteranno esclusivamente proposte in prestito secco, senza inserire alcuna opzione di riscatto.

Calciomercato Milan, Moretto svela il futuro di Mastantuono

“La scelta di Mastantuono è imminente. La Fiorentina è concentratissima sul giocatore che potrebbe arrivare a titolo temporaneo".

Secondo, l'argentino sarebbe pronto a scegliere la sua nuova destinazione.

La Fiorentina ha avuto diversi contatti con l'entourage di Mastantuono nelle ultime settimane e sembra tra le squadre in testa nella corsa al giocatore.

La posizione del Milan

"La Roma è staccata, il Milan ha chiesto informazioni e nulla più. Ci sono anche club stranieri”.

ha parlato anche delle reali intenzioni del

Come riferisce Moretto, il club rossonero non ha mai realmente avviato una trattativa per Mastantuono.

I principali obiettivi del Milan per la trequarti