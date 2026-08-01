Rafael Leao in Turchia non è più soltanto una questione di tempo. L'attaccante portoghese è ormai da tempo nel mirino di Fenerbahce e Galatasaray: entrambi i club di Istanbul stanno trattando direttamente con il Milan e con l'entourage del giocatore. Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse indiscrezioni su una grande distanza economica tra le parti.

Milan, l'indiscrezione di 'Sky Sport' sul futuro di Leao

Il sogno di Leao

La richiesta del Milan per Leao

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport',non sarebbe convinto di lasciare ilper trasferirsi in Turchia. L'attaccante portoghese accetterebbe la corte disoltanto a fronte di un icifre a cui i due club non hanno intenzione di spingersi. Il Fener ha messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, mentre il Galatasaray è disposto ad arrivare fino a 10. A queste condizioni, secondo 'Sky Sport', l'operazione non può andare in porto.Nelle recenti interviste in cui dichiara di voler lasciare il, il portoghese non aveva in mente di trasferirsi in Turchia. Il sogno diresta quello di restare in uno dei top cinque campionati europei, possibilmente uno tra. In Spagna, l'unico club interessato era il, ma l'acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle ha escluso l'arrivo del numero 10 rossonero. In Inghilterra, invece,hanno effettuato dei sondaggi preliminari, ma per nessuno dei duerappresenta una priorità.Il club rossonero è pronto a separarsi da, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei primi giorni di mercato, dafiltravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano,ha escluso l'ipotesi di una cessione in, ma ha anche abbassato l'asticella a