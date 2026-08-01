Il futuro di Rafael Leao può essere ancora al Milan? Galatasaray e Fenerbahce ci provano, ma la richiesta del portoghese raffredda le trattative
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Rafael Leao in Turchia non è più soltanto una questione di tempo. L'attaccante portoghese è ormai da tempo nel mirino di Fenerbahce e Galatasaray: entrambi i club di Istanbul stanno trattando direttamente con il Milan e con l'entourage del giocatore. Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse indiscrezioni su una grande distanza economica tra le parti.
Milan, l'indiscrezione di 'Sky Sport' sul futuro di LeaoStando a quanto riferito da 'Sky Sport', Leao non sarebbe convinto di lasciare il Milan per trasferirsi in Turchia. L'attaccante portoghese accetterebbe la corte di Fenerbahce e Galatasaray soltanto a fronte di un ingaggio da 13/14 milioni di euro: cifre a cui i due club non hanno intenzione di spingersi. Il Fener ha messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, mentre il Galatasaray è disposto ad arrivare fino a 10. A queste condizioni, secondo 'Sky Sport', l'operazione non può andare in porto.
Il sogno di LeaoNelle recenti interviste in cui dichiara di voler lasciare il Milan, il portoghese non aveva in mente di trasferirsi in Turchia. Il sogno di Leao resta quello di restare in uno dei top cinque campionati europei, possibilmente uno tra Premier League e Liga. In Spagna, l'unico club interessato era il Barcellona, ma l'acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle ha escluso l'arrivo del numero 10 rossonero. In Inghilterra, invece, Manchester United e Tottenham hanno effettuato dei sondaggi preliminari, ma per nessuno dei due Leao rappresenta una priorità.
La richiesta del Milan per LeaoIl club rossonero è pronto a separarsi da Rafael Leao, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei primi giorni di mercato, da Casa Milan filtravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai 70 milioni di euro, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano, Gerry Cardinale ha escluso l'ipotesi di una cessione in prestito, ma ha anche abbassato l'asticella a 50 milioni.
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