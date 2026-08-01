Seedorf: "L'arrivo di Leão in Turchia non sarebbe una cosa strana". E occhio all'annuncio del Fenerbahçe

Clarence Seedorf commenta le voci sul futuro di Rafael Leão tra Galatasaray e Fenerbahçe. E occhio alle parole dalla Turchia
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Il futuro di Leão resta ancora appeso a un filo: per il Milan rimane una cessione da fare. Il club rossonero può incassare 50 milioni di euro per poi investirli in un trequartista offensivo. Il portoghese, al momento, sembra diviso tra Galatasaray e Fenerbahçe.
Le parole di Clarence Seedorf a TRT Sport su Rafael LeãoA parlare della situazione di Rafael Leão ci ha pensato anche l'ex allenatore e centrocampista del Milan Clarence Seedorf, intervenuto all'emittente turca TRT Sport:
"L'arrivo di Leão in Turchia non sarebbe una cosa strana. Il Galatasaray ha organizzato un grande trasferimento come Osimhen".
Il nuovo presidente del Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, ha annunciato un nuovo colpo di mercato in arrivo attraverso le colonne di Fanatik:
"Ingaggeremo un attaccante, finalizzeremo l'affare questa settimana".
Il vertice a Milano e la strategia di mercato del DiavoloRicordiamo che il club turco, nei giorni scorsi, era a Milano per parlare con il Milan della situazione che riguarda Leão. Resta da capire se l'attaccante a cui fa riferimento il presidente dei gialloblù sia davvero l'esterno del Milan o un altro giocatore.
In definitiva, dal punto di vista economico, la potenziale cessione di Rafael Leão a 50 milioni di euro rappresenterebbe una plusvalenza vitale per dare l'assalto a un trequartista più funzionale ai nuovi schemi.
Il ciclo del portoghese con i rossoneri sembra essere davvero giunto al capolinea, ma sarà necessario attendere proposte importanti per cederlo. Vedremo se la prossima settimana sarà davvero quella decisiva per conoscere il futuro dell'attaccante portoghese.
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