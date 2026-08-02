"Voleva conoscerci e starci vicino", il bel ricordo di Gabbia e l'omaggio a Franco Baresi

Oggi in rappresentanza della squadra il tecnico del Milan Ruben Amorim e Matteo Gabbia, uno dei principali simboli di milanismo all'interno della squadra, hanno visitato un murale realizzato nel 2024 in centro a Perth che ritrae Franco Baresi sorridente insieme a Gullit. Il difensore rossonero ha omaggiato proprio l'ex capitano e leggenda del Milan, purtroppo scomparsa all'età di 66 anni.

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L'omaggio di Matteo Gabbia e le condoglianze alla famiglia Baresi

"Assolutamente sì, è un qualcosa di doveroso per l'uomo prima che per il grandissimo calciatore e campione che è stato il Capitano Franco Baresi per tutti i tifosi del Milan, ma anche per tutti gli appassionati di sport. Noi come squadra, come staff tecnico e come gruppo ci uniamo alle condoglianze alla famiglia, alla moglie, ai figli di Franco e mandiamo un abbraccio. C'è tanto dispiacere di non poter andare al funerale, ma siamo assolutamente con la famiglia e ci stringiamo a loro".

Il ricordo personale del difensore rossonero sull'icona del Milan

"Porterò con me la condivisione di alcuni momenti e la fortuna di aver conosciuto un'icona, una persona unica che davvero fino all'ultimo secondo ci ha fatto capire quanto è importante questa società e quanti sforzi vanno fatti per meritarsela quotidianamente. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. Sono le cose che dobbiamo portarci nel cuore e portarci dietro sempre".

L'ultimo retroscena sulla sede e la data dei funerali a Milano

"Recentemente ho avuto la possibilità di parlare con una signora che lavora in sede che aveva un rapporto con lui: mi ha detto che anche se non stava bene, aveva davvero la voglia e il sentimento di starci vicino, di conoscere il mister e il nuovo staff. Voleva venire ad augurarci una buona stagione. Siamo dispiaciuti che non sia stato possibile, ma mi ha fatto capire che dopo tutto quello che ha fatto e dopo tutto quello che ha dato per questa società, aveva ancora quella voglia di essere partecipe e importante anche per noi. Dobbiamo davvero capire quanto lui tiene a questi colori: riuscire anche solo a dare la metà di quello che lui ha dato per questa maglia sarebbe un successo per tutti".

Ecco le parole di Gabbia aMatteo Gabbia ha raccontato anche un suo ricordo personale riguardante Franco Baresi. Ecco le sue parole:Il difensore del Milan ha chiuso la sua intervista ricordando un episodio in particolare:

Parole molto belle e significative quelle di Gabbia per un calciatore che ha scritto la storia del Milan: 17 trofei conquistati in 20 stagioni. 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia rossonera. Ricordiamo che l'ultimo saluto a Franco Baresi ci sarà questo martedì a partire dalle 11 presso la basilica di Sant'Ambrogio a Milano.