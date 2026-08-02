"Voleva conoscerci e starci vicino", il bel ricordo di Gabbia e l'omaggio a Franco Baresi

Da Perth il commovente omaggio di Matteo Gabbia e Rúben Amorim per Franco Baresi. Le parole del difensore, un retroscena inedito e i dettagli sui funerali
Fiori, lettere e tifosi in pellegrinaggio: l'altare fuori da Casa Milan per ricordare Baresi | VIDEO PM
Oggi in rappresentanza della squadra il tecnico del Milan Ruben Amorim e Matteo Gabbia, uno dei principali simboli di milanismo all'interno della squadra, hanno visitato un murale realizzato nel 2024 in centro a Perth che ritrae Franco Baresi sorridente insieme a Gullit. Il difensore rossonero ha omaggiato proprio l'ex capitano e leggenda del Milan, purtroppo scomparsa all'età di 66 anni.
L'omaggio di Matteo Gabbia e le condoglianze alla famiglia BaresiEcco le parole di Gabbia a Sky Sport 24:
"Assolutamente sì, è un qualcosa di doveroso per l'uomo prima che per il grandissimo calciatore e campione che è stato il Capitano Franco Baresi per tutti i tifosi del Milan, ma anche per tutti gli appassionati di sport. Noi come squadra, come staff tecnico e come gruppo ci uniamo alle condoglianze alla famiglia, alla moglie, ai figli di Franco e mandiamo un abbraccio. C'è tanto dispiacere di non poter andare al funerale, ma siamo assolutamente con la famiglia e ci stringiamo a loro".
Il ricordo personale del difensore rossonero sull'icona del MilanMatteo Gabbia ha raccontato anche un suo ricordo personale riguardante Franco Baresi. Ecco le sue parole:
"Porterò con me la condivisione di alcuni momenti e la fortuna di aver conosciuto un'icona, una persona unica che davvero fino all'ultimo secondo ci ha fatto capire quanto è importante questa società e quanti sforzi vanno fatti per meritarsela quotidianamente. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. Sono le cose che dobbiamo portarci nel cuore e portarci dietro sempre".
L'ultimo retroscena sulla sede e la data dei funerali a MilanoIl difensore del Milan ha chiuso la sua intervista ricordando un episodio in particolare:
"Recentemente ho avuto la possibilità di parlare con una signora che lavora in sede che aveva un rapporto con lui: mi ha detto che anche se non stava bene, aveva davvero la voglia e il sentimento di starci vicino, di conoscere il mister e il nuovo staff. Voleva venire ad augurarci una buona stagione. Siamo dispiaciuti che non sia stato possibile, ma mi ha fatto capire che dopo tutto quello che ha fatto e dopo tutto quello che ha dato per questa società, aveva ancora quella voglia di essere partecipe e importante anche per noi. Dobbiamo davvero capire quanto lui tiene a questi colori: riuscire anche solo a dare la metà di quello che lui ha dato per questa maglia sarebbe un successo per tutti".
Parole molto belle e significative quelle di Gabbia per un calciatore che ha scritto la storia del Milan: 17 trofei conquistati in 20 stagioni. 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia rossonera. Ricordiamo che l'ultimo saluto a Franco Baresi ci sarà questo martedì a partire dalle 11 presso la basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
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