Milanello intitolato a Franco Baresi? Le ipotesi del Milan. Ecco chi ci sarà ai suoi funerali

Fiori, lettere e tifosi in pellegrinaggio: l'altare fuori da Casa Milan per ricordare Baresi | VIDEO PM

Il mondo del calcio continua a piangere la scomparsa di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciati all'età di 66 anni dopo una carriera incredibile vissuta con la maglia rossonera come seconda pelle: 17 trofei conquistati in 20 stagioni. 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia del Diavolo e 81 partite con una rete con l'Italia.

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