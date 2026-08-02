Milanello intitolato a Franco Baresi? Le ipotesi del Milan. Ecco chi ci sarà ai suoi funerali

Gerry Cardinale e la dirigenza del Milan presenti ai funerali di Franco Baresi. Pulisic e Gimenez rappresentano la squadra. Spunta l'ipotesi Milanello
Fiori, lettere e tifosi in pellegrinaggio: l'altare fuori da Casa Milan per ricordare Baresi | VIDEO PM
Il mondo del calcio continua a piangere la scomparsa di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciati all'età di 66 anni dopo una carriera incredibile vissuta con la maglia rossonera come seconda pelle: 17 trofei conquistati in 20 stagioni. 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia del Diavolo e 81 partite con una rete con l'Italia.
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La dirigenza a Milano e la decisione di Gerry CardinaleCome scrive La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale sarà presente martedì mattina ai funerali di Franco Baresi. Il numero uno di RedBird è stato molto colpito dalla scomparsa del vice presidente onorario e ha liberato la sua agenda per essere a Milano e stare vicino alla famiglia della bandiera rossonera. Ci sarà anche il presidente Paolo Scaroni, mentre non è stata ancora confermata la presenza di Zlatan Ibrahimović. Presente il resto della dirigenza del Milan e tutti i dipendenti di Milanello, Vismara e di Casa Milan.
Chi ci sarà ai funerali: le delegazioni e i rappresentanti della squadraLa squadra, impegnata a Perth in Australia, non potrà tornare: in rappresentanza ci saranno Pulisic e Santiago Giménez, in questo momento impegnati a Milanello per il recupero dei rispettivi infortuni. Ci saranno anche delegazioni di tutte le altre squadre rossonere, ex compagni di Baresi sia nel Milan sia nella Nazionale. Per il Real Madrid ci sarà il presidente onorario Pirri.
Il grande omaggio del club: l'ipotesi per Milanello o San SiroCome sottolinea la rosea, il Milan sta già lavorando a un gesto che leghi ancora più indissolubilmente il nome del club a quello di Baresi. L'ipotesi dai tifosi sui social: quella di intitolare il centro sportivo di Milanello proprio alla leggenda rossonera. Un’altra ipotesi suggestiva è quella di intitolare a suo nome la curva Sud di San Siro. C’è infine chi indica il Vismara, dove si allenano le giovanili. Vedremo quale sarà la scelta finale del Milan: quel che è certo è che Baresi resta scritto nella leggenda del calcio.
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