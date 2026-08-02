Leão lavora: può giocare con l'Inter. Futuro dopo Ferragosto: ipotesi che resti al Milan è concreta

Il futuro di Rafael Leão resta al centro del mercato del Milan: la settimana che sta per arrivare potrebbe essere decisiva visto che è atteso un nuovo tentativo dei club turchi interessati ovvero Fenerbahçe e Galatasaray. Intanto il numero 10 rossonero è tornato in gruppo dopo le vacanze post Mondiali 2026. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Gonçalo Ramos e Rafael Leão continuano il loro lavoro a Perth alla ricerca della condizione massima. Nkunku sta bene dopo una botta rimediata e pure i due portoghesi sono in una discreta forma fisica. Ieri per il secondo giorno consecutivo hanno lavorato con il gruppo e potrebbero quindi giocare il 5 agosto nel derby amichevole contro l'Inter.

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La riflessione di Rafa e lo scenario di mercato dopo Ferragosto

Le incompatibilità tattiche di Leão nel 3-4-2-1 di Amorim

La versione online della rosea aggiunge dettagli ulteriori sul futuro proprio di Leão: l'affondo portato nei giorni scorsi dalnon ha convinto lui e il Milan. Il calciatore riflette con la Turchia in prima linea, visto che l'Arabia e la Premier League non sono in questo momento un'attualità. Ed ecco perché si potrebbe aprire uno scenario importante di mercato: secondo il quotidiano l’ipotesi che Rafa rimanga al Milan è concreta e tutto si dovrebbe chiarire. Il Milan, comunque, aspetta un'offerta di agosto del Fenerbahçe, un’accelerazione del Galatasaray o magari una sorpresa da qualche club arabo.Il punto focale, oltre a quello economico, resta quello tattico: sulla cartanon sembra il calciatore ideale per il. In primis dovrebbe giocare più accentrato rispetto alla fascia e costringerebbe l'allenatore portoghese a schierare di nuovosulla destra, visto che Leão predilige partire da sinistra per rientrare sul destro. Amorim, poi, chiede un pressing costante a tutti i suoi giocatori, specialmente gli attaccanti che devono essere i primi difensori in fase di non possesso. In queste stagioni non abbiamo visto lavorare Leão al meglio sotto questo punto di vista. Vedremo se arriverà davvero l'offerta decisiva sia per il Milan sia per lo stesso calciatore.