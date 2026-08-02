Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Rafael Leão vede la Turchia? Settimana che può essere decisiva. Tutte le alternative per il nuovo trequartista rossonero: c'è anche Brahim Díaz. Cessioni cruciali anche per le liste europee. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Leão, giorni importantissimi

Tante opzioni per la trequarti

Occasione Brahim Díaz

Cessioni fondamentali anche per le liste

Settimana che potrebbe essere decisiva per la. Ecco le ultime novità dal giornalista, che ne ha parlato su YouTube: "Stanno tornando i giorni e le ore di Rafael Leão. In questo momento non c'è un accordo né con il Galatasaray né con il Fenerbahçe, con il calciatore che sta valutando le offerte di entrambe le squadre. Entrambe sono in agguato e si ripresenteranno dal Milan e dal portoghese. In questo momento Leão sta tenendo aperte entrambe le piste. Il diktat di Cardinale: Leão va comprato e servono almeno, niente prestiti, servono soldi veri. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti sia con il Fenerbahçe che con il Galatasaray. La questione Leão sta assolutamente entrando nel vivo". Situazione abbastanza chiara in questo momento: il Milan vuole incassare il massimo dalla cessione del portoghese perché ha bisogno di soldi e milioni rilevanti per cercare il colpo sulla trequarti. Per questo è difficile pensare che il club rossonero abbassi le pretese.Come scrive Il Corriere dello Sport il Milan resta alla ricerca di un nuovo trequartista: c'è l'idea, classe 2007 dell'Arsenal. Il problema è il prezzo: i gunners vogliono più di 50 milioni di euro per cederlo. L'alternativa al momento è: l'esterno argentino non convince troppo il Milan per le questioni fisiche e anche per i primi costi. Dal Real Madrid due possibili occasioni:(che piace ad altre squadre e non convince in prestito secco). Chiaro che ad Amorim serve un altro trequartista per completare il reparto offensivo: Nkunku, Pulisic (tra l'altro in questo momento infortunato) e il giovane Cissé non bastano. All'allenatore portoghese serve un rinforzo significativo, un altro potenziale titolare nel 3-4-2-1 del Milan.Il Milan, dopo aver ceduto Rafael Leão, penserà a un nuovo trequartista per rinforzare il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Come scrive Il Giornale, il Milan potrebbe ripensare aper rinforzare il reparto offensivo di Amorim. Lo spagnolo potrebbe presto diventare un'occasione concreta per il Diavolo. Il fatto che conosca già la Serie A e anche Milanello e l'ambiente rossonero, abbasserebbe sensibilmente il tempo necessario per l'ambientamento. In più al Real Madrid c'è tantissima concorrenza che gli potrebbe chiudere lo spazio in questa stagione. Per il club rossonero potrebbe essere un'occasione, magari nelle ultime settimane di agosto: molto potrebbe dipendere dalle possibili richieste dei blancos. A livello di caratteristiche, Brahim Díaz ha tutto per fare bene nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim venendo schierato come trequartista di destra.Come scrive Il Corriere dello Sport, la priorità perè quella diper poi acquistarne altri più adatti al suo tipo di gioco. Questo non solo per mero lato economico. Il Milan, infatti, deve fare i conti anche con le: serve una rosa da 25 giocatori, con 17 stranieri o giocatori non formati in Italia, 4 formati in Italia e 4 formati nel Milan. In più si può unire la Lista B composta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club. Senza pensare ad altri possibili innesti, l'allenatore portoghese, senza cessioni, potrebbe lasciare fuori questi calciatori in questo momento: Diawara, Odogu, Musah, Loftus-Cheek, Guernier e Kostic. Evidente come siano fondamentali le cessioni per il mercato del Milan.