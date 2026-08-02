Milan, per Leão in arrivo l'assalto del Fenerbahçe: spunta anche un'altra ipotesi per il futuro

Il punto sulla cessione di Rafael Leão tra Fenerbahçe e Galatasaray. Il prezzo fissato da Cardinale e il tesoretto che serve ad Amorim per il trequartista
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Il mercato del Milan non riesce a entrare nel vivo: dopo i colpi Ramos e Gila, i rossoneri hanno rallentato, fermati dalla mancanza di cessioni. Il primo nodo da sciogliere resta quello legato alla cessione di Rafael Leão: la settimana in arrivo potrebbe essere davvero quella decisiva per capire quale sarà il futuro dell'attaccante portoghese, in questo momento diviso tra il Galatasaray e il Fenerbahçe.
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Le cifre dei quotidiani sportivi e l'offerta per LeãoA fare il punto della situazione ci pensano anche i principali quotidiani sportivi italiani oggi in edicola: per La Gazzetta dello Sport il Fenerbahçe è pronto a presentare una seconda proposta per acquistare il suo cartellino. Cardinale vuole cederlo solo in caso di offerte da 50-60 milioni. Il Corriere dello Sport aggiunge ulteriori dettagli sulla possibile offerta del club turco: circa 45 milioni di euro, bonus compresi. Stesse cifre di cui parla anche Tuttosport che poi aggiunge alla vicenda un ulteriore particolare: se nelle prossime settimane non dovessero arrivare offerte complessive che vadano a soddisfare sia il club sia il giocatore, Leão potrebbe anche restare in rossonero.
Il ritiro a Perth e la gestione di Rúben AmorimNel frattempo, il portoghese sta lavorando a Perth con la squadra e sotto la guida di Ruben Amorim: allenamenti in assoluta serenità. Tanto è vero che l'attaccante numero 10 potrebbe giocare uno spezzone nel derby amichevole contro l'Inter previsto per il prossimo 5 agosto.
Perché la cessione di Leão sblocca il mercato in entrataLa cessione di Rafael Leão resta davvero fondamentale per il futuro del mercato dei rossoneri: il Diavolo ha bisogno di incassare una cifra importante per due motivi principali. Il primo: il portoghese è sulla lista dei partenti e rappresenta la via principale per scrivere a bilancio una grande plusvalenza per il club rossonero. Il secondo motivo: il Milan ha bisogno di un trequartista forte per il 3-4-2-1 di Amorim e servono milioni e un'offerta cospicua. Per questo serve sciogliere il nodo Leão il prima possibile.
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