Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, si conferma un vecchio cuore rossonero. Nella recente intervista rilasciata al podcast 'My Turnover', l'attaccante italo-tedesco ha ribadito il proprio amore per il Milan, squadra che tifa sin dalla nascita e che segue con passione ancora oggi. Il classe 2004 si è esposto anche sulla possibile uscita di Rafael Leao, consigliando al club di non privarsi del portoghese.

Milan, chi è Tresoldi?

Tresoldi e la passione per il Milan

"Sono cresciuto tifando Milan. Devo tutto a mio nonno: era milanista ed è stato il maestro di golf di Van Basten, Rijkaard e Gullit. È grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre".

è uno dei prospetti più interessanti del campionato belga. Italo-tedesco, classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha chiuso la stagione 2025/2026 con, attirando su di sé le attenzioni di diversi club europei. Sulle sue tracce si stanno muovendoma, per ora, nessuna di queste squadre ha presentato offerte ufficiali al Brugge.ha spiegato come laderivi dal nonno, svelando un clamoroso retroscena sulle lezioni di golf con

L'attaccante classe 2004 ha lasciato le porte aperte a un possibile trasferimento al Milan in futuro.

"Se potrei fare al caso loro in futuro? Chissà, vedremo. Per ora resto un grandissimo tifoso e sono felice al Brugge".

Tresoldi: “Inzaghi è stato il mio punto di riferimento”

"Il mio primissimo punto di riferimento è stato Pippo Inzaghi. Poi, crescendo, ho iniziato ad ammirare tantissimo Luis Suárez. Oggi invece guardo con molta attenzione a Robert Lewandowski e Harry Kane".

Le parole di Tresoldi su Leao

"L'ho incontrato una volta a San Siro. Quando si parla di lui parliamo di un giocatore enorme: Leão è Leão. È stato il protagonista del primo scudetto che ricordo da tifoso. Ha avuto qualche problema e qualche infortunio, ma l'unica cosa che conta è che torni al suo livello di qualche anno fa. Se lo venderei? Assolutamente no".

ha svelato i nomi degli attaccanti a cui si è ispirato, indicando l'ex Milancome punto di riferimento assoluto.Nella parte finale dell'intervista,ha preso posizione sulla situazione legata al futuro di. Secondo il giovane attaccante, ilnon dovrebbe vendere il proprio numero 10.